Sevgili Terazi, bugüne kendini mutlu etmek için başlayabilirsin. Yeni yılın ilk günü, kendi isteklerini ve arzularını daha net bir şekilde duymanı sağlayacak bir enerjiyle dolu. Artık 'önce ben' demeyi öğreniyor ve kendi ihtiyaçlarını önceliklendirebiliyorsun, bu da seni daha dengeli ve huzurlu bir yaşama doğru yönlendiriyor.

Gökyüzünde Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ise kariyerinle ilgili ciddi kararlar almanı gerektirecek bir dönemi işaret ediyor. Tam da bu noktada, iş hayatında daha sağlam ve kalıcı adımlar atıyorsun. Haliyle bu da seni daha güvende ve daha başarılı hissettiriyor. Yıla bireysel başarılarla başlamak bir harika, değil mi? Bu yüzden bireysel hedeflerini çoğaltmayı ve 2026'da takım oyuncusu yerine lider olmayı da düşün deriz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise dengeli ve olgun bir iletişim ön planda. Karşılıklı anlayış ve saygı artıyor, bu da ilişkilerini daha güvenli ve sağlam bir zemine oturtuyor. Belirsizliklerin yerini netlik alıyor ve bu da sana huzur veriyor. Eğer iki kişinin arasında kaldıysan, artık birini seçmenin de zamanı geliyor. Bu tercih sana bir hayli iyi gelecek ve huzur bulmanı sağlayacaktır. Tabii belki gerçek aşkı da... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…