Sevgili Terazi, bugünü tamamen kendine adayarak yeni yılın ilk gününe keyifli bir başlangıç yapabilirsin. Bu gün, kendi isteklerini ve arzularını daha net bir şekilde ifade etmeni sağlayacak bir enerjiyle dolu. Artık 'önce ben' demeyi öğreniyor ve kendi ihtiyaçlarını önceliklendirebiliyorsun. Bu, seni daha dengeli ve huzurlu bir yaşama doğru yönlendiriyor. Kendine öncelik vermek, hayatının her alanında daha pozitif bir enerjiye sahip olmanı sağlıyor.

Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, kariyerinle ilgili ciddi kararlar almanı gerektirecek bir dönemi işaret ediyor. Bu dönemde, iş hayatında daha sağlam ve kalıcı adımlar atıyorsun. Bu durum, seni daha güvende ve başarılı hissettiriyor. Yeni yıla bireysel başarılarla başlamak, seni daha da motive ediyor. Bu yüzden bireysel hedeflerini çoğaltmayı ve 2026'da takım oyuncusu yerine lider olmayı da düşün deriz. Kendine güven, hedeflerini belirle ve bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerle. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…