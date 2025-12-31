Sevgili Kova, yılın ilk gününe hoş geldin! Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir sen! Bugün, geçtiğimiz yılda sana içsel karmaşa yaşatan, yalnızlık hissi ve anlaşılmama duygusu gibi olumsuzlukları ardında bırakmanın tam zamanı. Zira, kendinle barışmanın ve yüklerini omuzlarından atmanın verdiği hafiflikle, hayatın tüm renklerini yeniden keşfetmeye hazırsın.

Astrolojik olarak, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kariyerindeki perde arkasında kalan önemli planlar ve hedefler gündeme gelebilir şimdi. Belki yeni bir iş, belki de tamamen farklı bir kariyer hedefi aklında yer edebilir. Bugün, bu konular üzerinde zihinsel bir hazırlık yapman için ideal. Bu yıl, sessiz ama etkili bir şekilde ilerleyebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygularını daha bilinçli bir şekilde ifade etme eğiliminde olacaksın. Artık duygularını saklamak yerine, doğru zamanda ve doğru şekilde paylaşmayı seçeceksin. Bu durum, karşılıklı güvene dayalı sağlam bir bağın oluşmasına olanak sağlayabilir. Dürüst bir aşk için yılın ilk itirafını yapmak üzere ona yazmaya, aramaya ya da yanına gitmeye ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…