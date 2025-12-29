Sevgili Kova, bugün uzun vadeli hedeflerin ve gelecek planların gündemini meşgul edebilir. Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare, hayallerini daha somut ve gerçekçi bir zemine taşımanı öneriyor. Bu, belki de hayatının geri kalanında etkisi olacak planlar yapmanın tam zamanı olabilir. Kim bilir, belki de bugün atacağın adımlar, gelecekteki büyük başarının tohumlarını eker.

Sosyal çevren söz konusu olduğunda ise iş bağlantılarına dair bir eleme süreci seni bekliyor olabilir. Bu süreçte, herkesle aynı yolda yürümenin zorunlu olmadığını anlayabilirsin. Bu, belki de biraz rahat bir nefes almanı sağlar. Senin için önemli olan, kendi yoluna sadık kalmak ve doğru olduğuna inandığın şeyleri yapmak olmalı. Yani, buna göre bir hayat ve çevre inşa etmelisin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare, dostluk ile aşk arasındaki çizgiyi belirginleştiriyor. Bir ilişkinin ya ciddi bir boyuta taşınacağı ya da olduğu yerde kalacağı bir döneme giriyorsun. Bu durum, belirsizliğin azalmasına ve ilişkinin nereye gideceği konusunda daha net bir görüşe sahip olmana yardımcı olabilir. İşte bu yüzden, bu dönemde kalbinin sesini dinlemek ve duygularını dürüstçe ifade etmek çokça önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…