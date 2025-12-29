Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olacak gibi duruyor. Gökyüzünde Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare, dostluk ile aşk arasındaki ince çizgiyi daha da belirginleştiriyor. Bu göksel olay, ilişkinin gidişatını belirleyecek önemli bir döneme işaret ediyor. Bir ilişkinin ya ciddi bir boyuta taşınacağı ya da olduğu yerde kalacağı bir döneme giriyorsun. Yani bu durum, belirsizliğin azalmasına ve ilişkinin nereye gideceği konusunda daha net bir görüşe sahip olmana yardımcı olabilir.

Tabii belirsizlikler azalıyor ve ilişkinin rotası da belirginleşiyor... İşte bu yüzden, bu dönemde kalbinin sesini dinlemek ve duygularını dürüstçe ifade etmek çokça önemli. Kendi duygularını ve düşüncelerini net bir şekilde dile getirmek, hem senin hem de ilişkinin sağlığı için oldukça önemli. Bu dönemde, kendine ve sevdiklerine karşı dürüst olmanın yanı sıra, duygusal ihtiyaçlarını da göz ardı etmemelisin tabii! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…