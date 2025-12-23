Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bazı ilginç değişikliklerle karşılaşabilirsin. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, duygularını daha içe dönük bir şekilde yaşamana neden olabilir. Bu, belki de uzun zamandır dile getiremediğin ama senin için büyük bir önem taşıyan hislerini ifade etme zamanının geldiğini gösteriyor.

Şimdi dudaklarından dökülecek sözler, belki de aşk hayatına yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir... Bu süreçte, duygularını daha derin ve yoğun bir şekilde yaşama fırsatı bulabilirsin. Hatta belki de içinde bulunduğun durumu tamamen değiştirecek bir itirafın eşiğindesindir. Tabii eğer itiraf etmeye hazırsan, aşkı kucaklamaya da hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…