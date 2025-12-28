Sevgili Kova, bugün aşk hayatında eskiyle olan bağların kopma süreci başlıyor. Evliliklerin bile sona ereceği bu dönemde, artık eski defterleri tamamen kapatmanın zamanı geldi. 2026'ya daha hafif bir kalple, yeni umutlarla ve heyecanlarla adım atabileceğin bir döneme giriyorsun.

Geçmişte yaşadıkların artık sadece birer kötü anı olarak kalacak ve bu anılardan çıkaracağın dersler seni daha güçlü bir birey haline getirecek. Aslında bu süreç, bir nevi yeniden doğuşun olacak. Daha da önemlisi, bu süreçte yaşayacağın ayrılıklar seni daha özgür kılacak. Kendini bulmanın ve gerçekten arzuladığın biriyle yoluna devam etmenin şansı tam da bu dönemde seninle olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…