30 Aralık Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu
30 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Aralık Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, enerjinin ve dolaşım sisteminin üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Bu etki, hareketsiz kalmayı senin için oldukça zor bir hale getiriyor. Zira gün içinde hareket isteğin ve enerjin de bir hayli artıyor. 

Tam da bu noktada, biraz hızlı yürüyüş, birkaç hafif egzersiz veya temiz havada yapılan aktiviteler bedenini canlandırmanı sağlar, enerjini atman konusunda da seni destekler. Öte yandan hareketsiz kalmak ise enerjini düşürebilir ve seni dinlenmenin aksine yorgun hissettirebilir. Zaten dolaşım sistemini destekleyecek hareketler de sana düşündüğünden çok daha iyi ive şifalı gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
