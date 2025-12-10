Gözaltına Alınan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Yıllar Önce Verdiği Uyuşturucu Yanıtı Viral Oldu
Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında televizyon spikerlerinin de bulunduğu bazı isimler uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin en ünlüsü de HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy oldu. TMSF'nin jet hızıyla HaberTürk yönetiminden çıkardığı Ersoy'un yıllar önce uyuşturucu sorusuna verdiği yanıt ise tekrar gündem oldu.
Sinan Yılmaz isimli bir kullanıcı Mehmet Akif Ersoy'a 2017 yılında bir soru sordu.
Ersoy da bu soruya şu yanıtı verdi.
Yıllar sonra tekrar gündeme getirilen paylaşım hakkında imalı yorumlar da yapıldı.
Bazı kullanıcılar bunu "araştırmacı" gazetecilik üzerinden değerlendirdi.
Diğer yorumlar şöyle;
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
