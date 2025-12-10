onedio
Haberler
Gündem
Gözaltına Alınan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Yıllar Önce Verdiği Uyuşturucu Yanıtı Viral Oldu

Gözaltına Alınan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Yıllar Önce Verdiği Uyuşturucu Yanıtı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2025 - 17:08

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında televizyon spikerlerinin de bulunduğu bazı isimler uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin en ünlüsü de HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy oldu. TMSF'nin jet hızıyla HaberTürk yönetiminden çıkardığı Ersoy'un yıllar önce uyuşturucu sorusuna verdiği yanıt ise tekrar gündem oldu.

Sinan Yılmaz isimli bir kullanıcı Mehmet Akif Ersoy'a 2017 yılında bir soru sordu.

twitter.com

Soru Ersoy'un Gazze'de savaş muhabirliği yaptığı sırada Filistin'deki yaşam koşullarını anlattığı Tünel: Gazze'de Yaşamak kitabıyla ilgiliydi. Yılmaz 'Öncelikle kitabınızı okudum, çok güzel. Filistinli gençlerin İsrail tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı doğru mudur?' sorusunu yöneltti.

Ersoy da bu soruya şu yanıtı verdi.

twitter.com

'Çok teşekkür ederim. Uyuşturucu meselesi biraz daha farklı bir konu üstadım.'

Yıllar sonra tekrar gündeme getirilen paylaşım hakkında imalı yorumlar da yapıldı.

twitter.com

Bazı kullanıcılar bunu "araştırmacı" gazetecilik üzerinden değerlendirdi.

twitter.com

Diğer yorumlar şöyle;

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

