Onedio Anketine Göre 2025 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!

Sevda Türküsev, bazı konulardaki ayrımcı çıkışları nedeniyle bu listede yer aldı. Kadınlarla ilgili söylemleri ve Manifest grubunun “ahlakı bozduğu” yönündeki açıklamaları büyük tartışma yarattı. Türküsev, “Bu Manifest grubu, kadınlar üzerinden ahlakı bozma projesidir.” Ve kadınlar için cümleleri ise “Tanıdığım o kadar düzgün aile kızları var ki, tabiri caizse evde kalmışlar. Ben her zaman derim; bir kadın ve bir erkek her gün alkol tüketiyor ve gece kulübünde vakit geçiriyorsa, ne o kadınla ne de o erkekle evlenmeyin” şeklindeki açıklamalarıyla da tepkilerin odağına yerleştirdi. Onedio okuyucularının oylarıyla en itici ünlü anketinde 3. oldu.