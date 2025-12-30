onedio
Onedio Anketine Göre 2025 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!

30.12.2025 - 12:15

Onedio'nun her yıl merakla beklenen anketlerinden biri sonuçlandı! Bir yıl boyunca ekranlarda ve sosyal medyada karşımıza çıkan birçok ünlü, çeşitli nedenlerle itici bulunabiliyor. İşte, Onedio okuyucularının oylarıyla belirlenen 2025 yılının en itici 5 ünlüsü!

5. Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali ErbilTikTok canlı yayınlarında kadınlarla olan iletişimi ve Gülseren Ceylan’ın, Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı çarpıcı açıklamaları nedeniyle bu ankette yer almıştı. Gülseren Ceylan; “Kız arkadaşıma yazıldı. Evde hizmetçiyi taciz etti. Arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynuyordu” ifadelerini kullanması üzerine Mehmet Ali Erbil büyük tepki topladı. Tüm bunların ardından Onedio okuyucularına sunduğumuz en itici anketimizde 5. oldu.

4. Oytun Erbaş

Oytun Erbaş, Türkiye’de sokak hayvanı sayısının fazla olduğunu belirtti ve “kontrolsüz kedi-köpek yoğunluğu” yaşandığını söyledi. Sokak hayvanlarına gelişi güzel çiğ gıda veya yaş mama verilmesinin sağlık riski taşıdığını iddia etti. Hayvanlar hakkındaki bu söylemler hayvanseverler tarafından tepki çekti. Onedio en itici ünlü anketimizde sizlerin oylarıyla 4. oldu.

3. Sevda Türküsev

Sevda Türküsev, bazı konulardaki ayrımcı çıkışları nedeniyle bu listede yer aldı. Kadınlarla ilgili söylemleri ve Manifest grubunun “ahlakı bozduğu” yönündeki açıklamaları büyük tartışma yarattı. Türküsev, “Bu Manifest grubu, kadınlar üzerinden ahlakı bozma projesidir.” Ve kadınlar için cümleleri ise “Tanıdığım o kadar düzgün aile kızları var ki, tabiri caizse evde kalmışlar. Ben her zaman derim; bir kadın ve bir erkek her gün alkol tüketiyor ve gece kulübünde vakit geçiriyorsa, ne o kadınla ne de o erkekle evlenmeyin” şeklindeki açıklamalarıyla da tepkilerin odağına yerleştirdi.  Onedio okuyucularının oylarıyla en itici ünlü anketinde 3. oldu.

2. Turabi

Survivor macerasının ardından gündemden düşmeyen Turabi, bu kez müzik dünyasına adım attı. İngilizce arabesk tarzında çıkardığı yeni şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Turabi’nin şarkı sözlerinde yer alan cinsiyetçi ifadeler dünya çapında tepkilere neden oldu. Onedio okuyucularının oylarıyla bu listede 2. olarak yer aldı.

1. Feyza Civelek

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve dedikodulardan biri olarak, Feyza Civelek’in sette toplum kurallarına uygun olmayan davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca eski çalışma arkadaşlarının diziden ayrılmasında ve dizinin senaryosunu dizayn etmekle de suçlandı. Onedio okuyucularının oylarıyla en itici ünlü anketinde %22 oy oranıyla birinci seçildi.

