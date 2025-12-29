onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Onedio "Ne Seneydi Be" Ödüllerinin Sahiplerini Açıklıyoruz: İşte 2025'in En İyileri

Onedio "Ne Seneydi Be" Ödüllerinin Sahiplerini Açıklıyoruz: İşte 2025'in En İyileri

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
29.12.2025 - 10:14

2025 yılını geride bırakırken, yılın son ayında sizlerle birlikte bir yolculuğa çıkmak istedik. Aralık ayının ilk günlerinde siz değerli Onedio okuyucularına bir anket sunarak, yılın en iyilerini belirlemek için kolları sıvadık. Bu anket, sizin seçimlerinizle şekillendi ve nihayet sonuçlarını sizlerle paylaşma vakti geldi.

Buyurun hep beraber göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En İyi Televizyon Dizisi: Taşacak Bu Deniz

En İyi Televizyon Dizisi: Taşacak Bu Deniz

Çok kısa süre içinde sevilen ve reyting rekorları kıran 'Taşacak Bu Deniz' dizisi, 2025 yılının en iyi televizyon dizisi seçildi. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal Yurtçu'nun yer aldığı dizi, her hafta ilgiyle takip ediliyor.

En İyi Kadın Oyuncu: Sinem Ünsal

En İyi Kadın Oyuncu: Sinem Ünsal

2025 yılının en iyi kadın oyuncusu ödülüne ise Sinem Ünsal layık görüldü. Uzak Şehir dizisiyle popülerliğini katlayan ve bize oyunculuk resitali izleten Sinem Ünsal, bu ödülü en çok hak eden isimlerden biri oldu.

En İyi Erkek Oyuncu: Ozan Akbaba

En İyi Erkek Oyuncu: Ozan Akbaba

'En İyi Erkek Oyuncu' ödülümüz de yine 'Uzak Şehir' dizisindeki erkek başrol oyuncusu Ozan Akbaba'ya gitti. İddialı isimler arasından sıyrılan ve bu ödüle layık olan Ozan Akbaba'yı tebrik ediyoruz.

En İyi Çocuk Oyuncu: Kuzey Gezer

En İyi Çocuk Oyuncu: Kuzey Gezer

'Uzak Şehir' dizisi ödüllere doymayacak gibi duruyor. Dizinin çocuk oyuncusu Kuzey Gezer ise 'En İyi Çocuk Oyuncu' kategorisinde birinci oldu.

En Çok Yakışan Dizi Çifti: Sinem Ünsal-Ozan Akbaba

En Çok Yakışan Dizi Çifti: Sinem Ünsal-Ozan Akbaba

'Uzak Şehir' dizisinden devam ederken çiftleri de konuşmamak olmaz. 'En Çok Yakışan Dizi Çifti' kategorimizde %26 oy oranıyla Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba birinci seçildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En İyi İnternet Dizisi: Enfes Bir Akşam

En İyi İnternet Dizisi: Enfes Bir Akşam

Bu yıl pek çok internet dizisi yayına girdi. Hepsini keyifle izledik ama aralarından bir tanesi sıyrıldı; o da En İyi İnternet Dizisi ödülümüzü kazandı. 'Enfes Bir Akşam', iddialı yapımları geride bırakarak Onedio okuyucularının oylarıyla birinci seçildi.

Yılın En İyi Yerli Filmi: Yan Yana

Yılın En İyi Yerli Filmi: Yan Yana

'Vizyonu konuşmazsak olmaz. Birçok yerli filmin sinema sektörünü ayakta tutmaya çalıştığı bir yıl oldu. Bu filmlerden biri de Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştıkları 'Yan Yana' filmi oldu. Uyarlama olan film izleyicileri tatmin ederken, oyunculuklarla da bir kez daha herkesi hayran bıraktı. Yılın En İyi Yerli Filmi, %27 oy oranıyla 'Yan Yana' oldu.'

En İyi Dijital İçerik: İbrahim Selim ile Bu Gece

En İyi Dijital İçerik: İbrahim Selim ile Bu Gece

Dijital içeriklerde ise her yıldan daha rekabet dolu bir yıl oldu. Birçok yeni iş kendini gösterirken, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programı aralarında en sevilen oldu. Ünlülerin konuk olduğu ve eğlenceli anlarıyla keyifli seyir sunan program, %20 oy oranıyla birinci oldu.

En İyi Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster?

En İyi Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster?

Televizyon dünyasında ise 'En İyi Yarışma Programı' ödülü 'Kim Milyoner Olmak İster'e gitti. Yılların eskitemediği bu yarışma programı, hem bilgilendiriyor hem de keyifli dakikalara imza atıyor.

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

Yıllardır bu kategoride birinciliği yakalayan isim, Müge Anlı oldu. 2025 yılının En İyi Gündüz Kuşağı Programı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En İyi Influencer-YouTuber Kadın: Ceyda Kasabalı

En İyi Influencer-YouTuber Kadın: Ceyda Kasabalı

İnternet dünyasında birçok ismi izlemekten büyük keyif alıyoruz. Samimi davranışları ve herkesin ailesinden biri gibi olan Ceyda Kasabalı, 2025 yılının En İyi Influencer YouTuber Kadın kategorisinde birinci oldu.

En İyi Influencer-YouTuber Erkek: Fırat Albayram

En İyi Influencer-YouTuber Erkek: Fırat Albayram

Onedio 'Ne Seneydi Be! ödüllerimizde 'En İyi Influencer/YouTuber Erkek' kategorisinde Fırat Albayram, %19 oy oranıyla birinci oldu.

En İyi Komedi Video İçerik Üreticisi: Aykut Elmas

En İyi Komedi Video İçerik Üreticisi: Aykut Elmas

2025 yılında enleri seçtiğimiz anketimizde 'En İyi Komedi Video İçerik Üretici' kategorisinde, yıllardır mizaha yön veren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aykut Elmas birinci oldu.

En İyi Tiktoker/Twitch/Kick Yayıncısı Kadın: Yaren Alaca

En İyi Tiktoker/Twitch/Kick Yayıncısı Kadın: Yaren Alaca

Markalara ve akımlara yön veren bir diğer platform ise TikTok'tur. 'En İyi TikToker/Twitch/Kick Yayıncı Kadın' kategorisinde birinci olan isim Yaren Alaca oldu.

En İyi Tiktoker/Twitch/Kick Yayıncısı Erkek: Özgür Deniz Cellat

En İyi Tiktoker/Twitch/Kick Yayıncısı Erkek: Özgür Deniz Cellat

'En İyi TikToker/Twitch/Kick Yayıncısı Erkek' kategorisinde birinci olan isim, Özgür Deniz Cellat oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En İyi Kadın Şarkıcı: Melike Şahin

En İyi Kadın Şarkıcı: Melike Şahin

Onedio 'Ne Seneydi Be!' anketimizde bu yıl 'En İyi Kadın Şarkıcı' kategorisi oldukça rekabetliydi. Bu kategoride birinci olan isim ise Melike Şahin oldu.

En İyi Erkek Şarkıcı: Tarkan

En İyi Erkek Şarkıcı: Tarkan

Yılların değiştiremediği tek bir şey varsa o da Türkiye'nin Tarkan hayranlığıdır. Çok haklı bir konumda olan ve En İyi Erkek Şarkıcı seçilmeyi en çok hak eden isim olarak bu kategoride birincimiz tabii ki Tarkan oldu.

En İyi Müzik Grubu: Manifest

En İyi Müzik Grubu: Manifest

Çıktıkları ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Manifest, En İyi Müzik Grubu kategorisinde birinci oldu.

En İyi Rapçi: Blok3

En İyi Rapçi: Blok3

Büyük hayran kitlesine sahip olan ve konserleri dolup taşan rap dünyasının aranan ismi diyebileceğimiz Blok3, 2025 yılının En İyi Rapçi ödülüne layık görüldü.

En İyi Şarkı: Snap-Manifest

En İyi Şarkı: Snap-Manifest

Manifest grubuna tek ödül vermek bize yakışmazdı. 'En İyi Şarkı' kategorisinde aday olan Manifest'in 'Snap' şarkısı, 2025 yılının en iyi şarkısı seçildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılın Sporcusu: Alperen Şengün

Yılın Sporcusu: Alperen Şengün

Anketimizin son kategorisi ise 'Yılın Sporcusu'ydu. 2025 yılının en çok konuşulan ve başarılı bulunan ismi ise Alperen Şengün oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın