Onedio "Ne Seneydi Be" Ödüllerinin Sahiplerini Açıklıyoruz: İşte 2025'in En İyileri
2025 yılını geride bırakırken, yılın son ayında sizlerle birlikte bir yolculuğa çıkmak istedik. Aralık ayının ilk günlerinde siz değerli Onedio okuyucularına bir anket sunarak, yılın en iyilerini belirlemek için kolları sıvadık. Bu anket, sizin seçimlerinizle şekillendi ve nihayet sonuçlarını sizlerle paylaşma vakti geldi.
Buyurun hep beraber göz atalım!
En İyi Televizyon Dizisi: Taşacak Bu Deniz
En İyi Kadın Oyuncu: Sinem Ünsal
En İyi Erkek Oyuncu: Ozan Akbaba
En İyi Çocuk Oyuncu: Kuzey Gezer
En Çok Yakışan Dizi Çifti: Sinem Ünsal-Ozan Akbaba
En İyi İnternet Dizisi: Enfes Bir Akşam
Yılın En İyi Yerli Filmi: Yan Yana
En İyi Dijital İçerik: İbrahim Selim ile Bu Gece
En İyi Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster?
En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert
En İyi Influencer-YouTuber Kadın: Ceyda Kasabalı
En İyi Influencer-YouTuber Erkek: Fırat Albayram
En İyi Komedi Video İçerik Üreticisi: Aykut Elmas
En İyi Tiktoker/Twitch/Kick Yayıncısı Kadın: Yaren Alaca
En İyi Tiktoker/Twitch/Kick Yayıncısı Erkek: Özgür Deniz Cellat
En İyi Kadın Şarkıcı: Melike Şahin
En İyi Erkek Şarkıcı: Tarkan
En İyi Müzik Grubu: Manifest
En İyi Rapçi: Blok3
En İyi Şarkı: Snap-Manifest
Yılın Sporcusu: Alperen Şengün
