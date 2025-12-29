Onedio "Ne Seneydi Be" Ödüllerinin Sahiplerini Açıklıyoruz: İşte 2025'in En İyileri

'Vizyonu konuşmazsak olmaz. Birçok yerli filmin sinema sektörünü ayakta tutmaya çalıştığı bir yıl oldu. Bu filmlerden biri de Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştıkları 'Yan Yana' filmi oldu. Uyarlama olan film izleyicileri tatmin ederken, oyunculuklarla da bir kez daha herkesi hayran bıraktı. Yılın En İyi Yerli Filmi, %27 oy oranıyla 'Yan Yana' oldu.'