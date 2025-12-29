onedio
2025 Yılının En Güvenilir 10 Ünlüsü Açıklandı!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
29.12.2025 - 13:39

Heyecanla beklenen 2025 yıl sonu anketlerimizin sonuçlarını yavaş yavaş açıklıyoruz. 2025 yılının en güvenilir 10 ünlüsünü belirleyen anketimizde, adaylar arasından sıyrılan isimler, hayran kitlesinin yoğun desteği ve güveni sayesinde bu listeye girmeyi başardı. 

İşte 2025 yılının en güvenilir 10 ünlüsü!👇

Anketi merak ettiysen;👇

10. Binnur Kaya

10. Binnur Kaya

2025 yılının en güven veren isimleri arasında Binnur Kaya, 10. sırada yer aldı. Naif karakteriyle hepimizin ailesinden biriymiş gibi hissettiriyor.

9. Şener Şen

9. Şener Şen

En güvenilir ismi seçtiğimiz anketimizde Şener Şen 9. sırada yer aldı. Yılların değiştiremediği isim olarak Şener Şen her evde güven veren biri olarak tanımlanıyor.

8. İlber Ortaylı

8. İlber Ortaylı

Bilgi birikimi ve objektif bakışıyla İlber Ortaylı, izleyicilerin güvenini kazanan akademik bir isim. Onedio en güvenilir isimleri seçtiğimiz anketimizde İlber Ortaylı %5 oy oranıyla 8. oldu.

7. Oğuzhan Uğur

7. Oğuzhan Uğur

Onedio okuyucuları tarafından seçilen isimler arasında 7. sırada Oğuzhan Uğur yer alıyor. Samimi ve dürüst anlatımıyla Oğuzhan Uğur, herkes için güvenilir bir figür.

6. Şener Üşümezsoy

6. Şener Üşümezsoy

Bir deprem ülkesi olarak iyi haberler duymaya ve kendimizi güvende hissetmeye ihtiyacımız var. Deprem bilimci Şener Üşümezsoy da listemizde yer alıyor. Sağlam duruşuyla Şener Üşümezsoy 6. oldu.

5. Feyyaz Yiğit

5. Feyyaz Yiğit

Son yılların en sevilen oyuncularından biri Feyyaz Yiğit. Komedi tarafında daha fazla izlediğimiz ve oyunculuğu ile insanlara güven veren Feyyaz Yiğit en güvenilir isimler arasında 5. oldu.

4. Demet Evgar

4. Demet Evgar

Doğallığı ve samimi tavırlarıyla Demet Evgar, güvenilirliğiyle öne çıkan isimlerden biri. Onedio en güvenilir ünlüler arasında Demet Evgar 4. oldu.

3. Müge Anlı

3. Müge Anlı

Yıllardır en güvenilir anketinde yer alan ve hiç şaşmadan ilk 10 arasında da kendine yer edinen Müge Anlı da en güvenilir isimlerden biri. Gerçek olaylara yaklaşımı ve adalet vurgusuyla Müge Anlı, listemizde 3. oldu.

2. Haluk Levent

2. Haluk Levent

Hem müzik kariyeri hem de toplumsal duyarlılığıyla tanınan Haluk Levent, güvenilirliğiyle gönüllerde yer ediniyor. 2025 yılının en güvenilir isimleri arasında %20 oy oranıyla 2. seçildi.

1. İlkin Aydın

1. İlkin Aydın

Evetttt anketimizin birincisi ise İlkin Aydın oldu. Samimiyeti, voleybol başarısı ve duruşuyla öne çıkan İlkin Aydın, Onedio okuyucuları tarafından %23 oy oranıyla en güvenilir ünlü olarak seçildi.

