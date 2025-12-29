2025 Yılının En Güvenilir 10 Ünlüsü Açıklandı!
Heyecanla beklenen 2025 yıl sonu anketlerimizin sonuçlarını yavaş yavaş açıklıyoruz. 2025 yılının en güvenilir 10 ünlüsünü belirleyen anketimizde, adaylar arasından sıyrılan isimler, hayran kitlesinin yoğun desteği ve güveni sayesinde bu listeye girmeyi başardı.
İşte 2025 yılının en güvenilir 10 ünlüsü!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Binnur Kaya
9. Şener Şen
8. İlber Ortaylı
7. Oğuzhan Uğur
6. Şener Üşümezsoy
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Feyyaz Yiğit
4. Demet Evgar
3. Müge Anlı
2. Haluk Levent
1. İlkin Aydın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın