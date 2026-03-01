45 Yaşındaki Burçin Terzioğlu Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı
Merhamet’ten Poyraz Karayel’e, Kadın İsterse’den Ben Leman’a uzanan kariyeriyle dikkat çeken Burçin Terzioğlu, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Terzioğlu, kuliste çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı, güzelliği beğeni yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı projeleriyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, katıldığı programdaki enerjisi ve güzelliğiyle gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyeri boyunca Merhamet, Poyraz Karayel ve Yabani gibi yapımlarda rol alan Terzioğlu, son olarak NOW TV’de yayınlanan Ben Leman dizisiyle ekranlara gelmişti.
Yeni projesi merakla beklenen oyuncu, bu kez güzelliğiyle konuşuldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın