45 Yaşındaki Burçin Terzioğlu Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı

45 Yaşındaki Burçin Terzioğlu Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
01.03.2026 - 11:42

Merhamet’ten Poyraz Karayel’e, Kadın İsterse’den Ben Leman’a uzanan kariyeriyle dikkat çeken Burçin Terzioğlu, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Terzioğlu, kuliste çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı, güzelliği beğeni yağmuruna tutuldu.

Başarılı projeleriyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, katıldığı programdaki enerjisi ve güzelliğiyle gündeme geldi.

45 yaşındaki başarılı oyuncu, İbrahim Selim’in sunduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Kariyeri boyunca Merhamet, Poyraz Karayel ve Yabani gibi yapımlarda rol alan Terzioğlu, son olarak NOW TV’de yayınlanan Ben Leman dizisiyle ekranlara gelmişti.

Ancak Urla’da çekilen ve kadrosunda Özgür Çevik, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın gibi isimleri buluşturan dizi, düşük reytingler nedeniyle 13. bölümüyle final yaparak geçtiğimiz aralık ayında ekranlara veda etmişti.

Yeni projesi merakla beklenen oyuncu, bu kez güzelliğiyle konuşuldu.

Kuliste çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Terzioğlu güzelliğiyle mest etti. Paylaşımlarına 'Kalemle çizilmiş gibi', 'Enerjine bayılıyorum', 'Kuğu gibisin' yorumları yağdı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
