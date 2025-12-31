onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Karadenizli Çiçekçinin Buluşu: Yılbaşında Kokina Yerine Karalahana Almak İster misiniz?

Karadenizli Çiçekçinin Buluşu: Yılbaşında Kokina Yerine Karalahana Almak İster misiniz?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2025 - 10:31

Yılbaşında sevdiklerimize kokina çiçeği almak bir gelenek haline geldi. Ordu’da çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan ise gül buketlerini karalahana ile sararak satmaya başladı. “Herkes kokina buketi yaparken biz karalahana yapmak istedik” diyen Kuvan, “Bu buket sayesinde evlerde karalahana da pişecek” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karadeniz’de en çok tüketilen ürünlerin başında gelen karalahana, çiçekçi tezgâhlarında yer aldı.

Karadeniz’de en çok tüketilen ürünlerin başında gelen karalahana, çiçekçi tezgâhlarında yer aldı.

Altınordu ilçesinde 25 yıldır çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, gül buketlerinde kullanılan ve bir süre sonra çöpe atılan yeşil yapraklı bitkiler yerine bölgede yetişen karalahanayı kullanıyor. Karalahanalar bir yandan buketleri süslerken, diğer yandan müşteriler tarafından yemek yapımında kullanılabiliyor. Karalahanalı gül buketlerinin bir diğer özelliği ise fiyatının diğer buketlere göre daha uygun olması.

Çiçekçi Mevlüt Kuvan, buketlerinde farklı tasarımlar yapmayı sevdiğini belirterek, “Yeni yıl geldi çattı. Herkes kokina buketi yaparken biz de değişiklik yapmak istedik ve Karadenizli olduğumuz için pancar ve gülden buket yapmak istedik. Değişiklik her zaman daha güzel; alışılmışın önüne geçtik. Bu buketimiz ilgi görüyor. Karadenizli olmamız ayrıcalık olduğu için karalahana buketini şu anda insanlara tanıtıyoruz” dedi.

Hem sevdiklerinizi mutlu edersiniz hem de yiyebilirsiniz!

Hem sevdiklerinizi mutlu edersiniz hem de yiyebilirsiniz!

Bir akşam yemeğinde içtiği karalahana çorbası üzerine bu fikri tasarladığını kaydeden Kuvan, “Ertesi gün geldim ve iş yerimde karalahana buketini yaptım. Müşteriler ilgi gösteriyor. Karahanamızı günlük alıyor ve günlük kullanıyoruz. İnsanlar buketi eve götürdükleri zaman gülleri vazoya, pancarı da çorba ya da dolma yaparak kullanabilirler. Bu sayede çöpe gitmeyecek, hepsini kullanabilecekler” diye konuştu.

Gülün içerisine yeşil yapraklı bitkiler yerine karalahana kullandıklarını ifade eden Kuvan, “Kış aylarının vazgeçilmez çorbası karalahana. Aynı zamanda dört mevsim de tüketilebilir. Kar yağdı ve pancarın bulunması gerçekten zor. Bu buket sayesinde evlerde karalahana da pişecek. İnsanlar yeni yılda kokina yerine bu buketi alabilir. Karalahanalı buketimiz diğer buketlere göre daha ucuz. Bunların yanında soğan buketi, pırasa, limon ve havuçlu buketimiz de var. Soğan her yemekte kullanılıyor, kış geldi pırasa da oldukça fazla tüketiliyor. Hem buket olarak götürecekler hem de eşler bunları yemek yapabilecekler” şeklinde konuştu.

Karadenizli çiçekçinin açıklamaları 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın