Karadenizli Çiçekçinin Buluşu: Yılbaşında Kokina Yerine Karalahana Almak İster misiniz?

Altınordu ilçesinde 25 yıldır çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, gül buketlerinde kullanılan ve bir süre sonra çöpe atılan yeşil yapraklı bitkiler yerine bölgede yetişen karalahanayı kullanıyor. Karalahanalar bir yandan buketleri süslerken, diğer yandan müşteriler tarafından yemek yapımında kullanılabiliyor. Karalahanalı gül buketlerinin bir diğer özelliği ise fiyatının diğer buketlere göre daha uygun olması.

Çiçekçi Mevlüt Kuvan, buketlerinde farklı tasarımlar yapmayı sevdiğini belirterek, “Yeni yıl geldi çattı. Herkes kokina buketi yaparken biz de değişiklik yapmak istedik ve Karadenizli olduğumuz için pancar ve gülden buket yapmak istedik. Değişiklik her zaman daha güzel; alışılmışın önüne geçtik. Bu buketimiz ilgi görüyor. Karadenizli olmamız ayrıcalık olduğu için karalahana buketini şu anda insanlara tanıtıyoruz” dedi.