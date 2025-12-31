Karadenizli Çiçekçinin Buluşu: Yılbaşında Kokina Yerine Karalahana Almak İster misiniz?
Yılbaşında sevdiklerimize kokina çiçeği almak bir gelenek haline geldi. Ordu’da çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan ise gül buketlerini karalahana ile sararak satmaya başladı. “Herkes kokina buketi yaparken biz karalahana yapmak istedik” diyen Kuvan, “Bu buket sayesinde evlerde karalahana da pişecek” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karadeniz’de en çok tüketilen ürünlerin başında gelen karalahana, çiçekçi tezgâhlarında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem sevdiklerinizi mutlu edersiniz hem de yiyebilirsiniz!
Karadenizli çiçekçinin açıklamaları 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın