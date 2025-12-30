İngiltere’de Futbol Gündemi Hull City! Acun Ilıcalı'nın Takımı İngiltere'yi Sallamaya Devam Ediyor
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Premier Lig yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Middlesbrough’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük bir ses getirdi.
Son haftalarda adeta fırtına gibi esen Hull City, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Premier Lig hedefini net bir şekilde ortaya koydu.
İşte Acun Ilıcalı’nın maç sonrası Sky Sports’a verdiği röportajdan bir bölüm:
