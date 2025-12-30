onedio
İngiltere’de Futbol Gündemi Hull City! Acun Ilıcalı'nın Takımı İngiltere'yi Sallamaya Devam Ediyor

Ali Can YAYCILI
30.12.2025 - 13:20

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Premier Lig yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Middlesbrough’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük bir ses getirdi.

Son haftalarda adeta fırtına gibi esen Hull City, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Premier Lig hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

Bu sonuçla puanını 41’e yükselten Hull City, play-off hattı için güçlü bir aday haline geldi.

Takımın yükselişi İngiltere spor basınında da geniş yankı uyandırırken, ülkenin en büyük spor platformlarından TalkSport ve Sky Sports, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek bu başarıyı gündemlerine taşıdı. Hull City, Premier Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyor.

İşte Acun Ilıcalı’nın maç sonrası Sky Sports’a verdiği röportajdan bir bölüm:

