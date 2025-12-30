Tenis Tarihinin En Unutulmaz 10 Efsane Maçı
Tenis tarihini unutulmaz kılan şey sadece kupalar ya da rekorlar değil. Öyle maçlar var ki skoruna bakmadan hatırlanıyor çünkü o gün kortta gerçek bir hikaye yaşanıyor. Oyuncular aslında kendi sınırlarıyla da mücadele ediyor, bazen de tüm bir dönemin yükünü omuzlarında taşıyor. Tenis tarihinin en unutulmaz maçlarını sizin için sıraladık. Şimdi korta çıkıyoruz ve o unutulmaz maçlara birlikte bakıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Björn Borg - John McEnroe - Wimbledon Finali (1980)
2. Roger Federer - Rafael Nadal - Wimbledon Finali (2008)
3. Novak Djokovic - Rafael Nadal - Avustralya Açık Finali (2012)
4. Serena Williams - Venus Williams - Wimbledon Finali (2002)
5. Andre Agassi - Pete Sampras - US Open Çeyrek Finali (2001)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Rafael Nadal - Roger Federer - Roland Garros Finali (2006)
7. Serena Williams - Venus Williams - Avustralya Açık Finali (2017)
8. Steffi Graf - Natasha Zvereva - Roland Garros Finali (1988)
9. Andy Murray - Novak Djokovic - Wimbledon Finali (2013)
10. Billie Jean King - Bobby Riggs - Battle of the Sexes (1973)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın