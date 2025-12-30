Tenis Tarihinin En Unutulmaz 10 Efsane Maçı

Tenis tarihini unutulmaz kılan şey sadece kupalar ya da rekorlar değil. Öyle maçlar var ki skoruna bakmadan hatırlanıyor çünkü o gün kortta gerçek bir hikaye yaşanıyor. Oyuncular aslında kendi sınırlarıyla da mücadele ediyor, bazen de tüm bir dönemin yükünü omuzlarında taşıyor. Tenis tarihinin en unutulmaz maçlarını sizin için sıraladık. Şimdi korta çıkıyoruz ve o unutulmaz maçlara birlikte bakıyoruz!