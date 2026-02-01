Avustralya Açık'ta Tarihi Final: Alcaraz Djokovic’i Yenerek Kariyer Grand Slam’i Tamamladı!
2026 Avustralya Açık erkekler finalinde, dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ile kortun yaşayan efsanesi Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Tarihin eşleşmesi olarak adlandırılan karşılaşma bir tarafta 25. slam, diğerinde en erken kariyer slam'i önemi taşıyordu.
Sizler için tenis tarihinde çok özel bir eyre sahip olan bu efsanevi karşılaşmanın adım adım özetini derledik.
Bu turnuvayı kazanmanın her iki taraf için de önemi büyüktü.
İlk sette Djokovic ilk darbeyi vurdu!
İkinci ve üçüncü sette rüzgar Alcaraz yönünden esti.
Final setinde Djokovic oyundan koptu.
Alcaraz kariyer Grand Slam'ini tamamlayarak tarihe geçti!
