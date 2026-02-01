onedio
Avustralya Açık'ta Tarihi Final: Alcaraz Djokovic'i Yenerek Kariyer Grand Slam'i Tamamladı!

01.02.2026 - 15:30

2026 Avustralya Açık erkekler finalinde, dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ile kortun yaşayan efsanesi Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Tarihin eşleşmesi olarak adlandırılan karşılaşma bir tarafta 25. slam, diğerinde en erken kariyer slam'i önemi taşıyordu. 

Sizler için tenis tarihinde çok özel bir eyre sahip olan bu efsanevi karşılaşmanın adım adım özetini derledik.

Bu turnuvayı kazanmanın her iki taraf için de önemi büyüktü.

Final maçı, sadece tenis turnuvasının kazananı olmak anlamına gelmiyor, iki taraf için de daha derin anlam taşıyordu. Henüz 22 yaşındaki Carlos Alcaraz için, tenis tarihinin en genç kariyer Grand Slam'i kazanan isim olma anlamına geliyordu. Bu unvan yılda dört kez düzenlenen en büyük turnuvaların tümünde 1. gelen isimlere veriliyor. Alcaraz Roland Garros, Wimbledon, Amerika Açık turnuvularında birinci geldiği için Avustralya Açık, kariyerindeki tek eksik noktaydı.

Öte yandan yaşayan tenis efsanesi Novak Djokovic, bugüne kadar 24 Grand Slam kazanmış durumdaydı ve bu kazanç ona 25'inci başarıyı getirerek yeni bir rekor kırdıracaktı. Üstelik kariyer slam'i alan en yaşlı oyuncular arasına girerek de seviyeyi bir kademe artıracaktı.

İlk sette Djokovic ilk darbeyi vurdu!

Karşılaşmaya yüksek hedefleri sebebiyle hızlı başlayan taraf Djokovic oldu. Maçın ilk saniyesinden itibaren korttaki üstün taraf olan Sırp raket, 39 yaşına rağmen hala ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi ve ilk seti 6-2 önde bitirdi.

İkinci ve üçüncü sette rüzgar Alcaraz yönünden esti.

İlk set yüksek savunması ve kontrolü ile öne çıkan Djokovic, ikinci sette ritmini koruyamadı. Bu sefer daha dinamik ve tehlikeli olan taraf Alcaraz cephesiydi. İkinci sette 6-2 öne geçen Alcaraz, rüzgarı arkasına alarak standardını sürekli olarak yükseltti. 

Artan momentumla birlikte çok daha öz güvenli hareket eden İspanyol raket, üçüncü sette hanesine 6-3'ü yazdırdı. Böylece maçta skor 2-1'e geldi.

Final setinde Djokovic oyundan koptu.

Dördüncü ve son set, maçın en kritik bölümüydü. Çünkü Alcaraz'ın savunmadan atağa geçişine kıyasla, Djokovic yavaşlayıp gerilemeye başlamıştı. Alcaraz'ın daha fazla varyasyon üretmesi ve yüksek enerjisine yetişmek imkansız oldu. Hem fiziksel hem taktiksel anlamda üstünlük kuran Alcaraz son seti 7-5'lik skorla kapatarak karşılaşmayı 3-1 ile noktaladı. 

Bazı tenis yorumcuları bu seti, 2026 turnuvasının en zorlu çarpışmalarından biri olarak yorumladı.

Alcaraz kariyer Grand Slam'ini tamamlayarak tarihe geçti!

Avustralya Açık'ın başından beri favorisi olan Alcaraz, uzun süredir peşinde olduğu kariyer Grand Slam'ini böylece tamamlamış oldu ve bunu yapan en genç erkek oyuncu olarak tarihe geçti. Djokovic ise tenis tarihindeki mükemmel siciline dayanıklılık, azim ve güç gibi statüler eklemiş oldu. Yaşına rağmen ortaya koyduğu mücadele birçok genç tenisçiye ilham olacak nitelikteydi. 

Ancak Alcaraz'ın büyük başarısı, tenis tarihindeki jenerasyonun artık değiştiğini ve yepyeni bir boyuta ulaştığını kanıtladı.

