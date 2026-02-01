Avustralya Açık'ta Tarihi Final: Alcaraz Djokovic’i Yenerek Kariyer Grand Slam’i Tamamladı!

Final maçı, sadece tenis turnuvasının kazananı olmak anlamına gelmiyor, iki taraf için de daha derin anlam taşıyordu. Henüz 22 yaşındaki Carlos Alcaraz için, tenis tarihinin en genç kariyer Grand Slam'i kazanan isim olma anlamına geliyordu. Bu unvan yılda dört kez düzenlenen en büyük turnuvaların tümünde 1. gelen isimlere veriliyor. Alcaraz Roland Garros, Wimbledon, Amerika Açık turnuvularında birinci geldiği için Avustralya Açık, kariyerindeki tek eksik noktaydı.

Öte yandan yaşayan tenis efsanesi Novak Djokovic, bugüne kadar 24 Grand Slam kazanmış durumdaydı ve bu kazanç ona 25'inci başarıyı getirerek yeni bir rekor kırdıracaktı. Üstelik kariyer slam'i alan en yaşlı oyuncular arasına girerek de seviyeyi bir kademe artıracaktı.