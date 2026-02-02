Avustralya Açık’ta Olan Bitenin Özeti: Turnuvaya Damga Vuran Anlar ve Şok Gelişmeler!
Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık, bu yıl sadece 'mutlu slam' unvanıyla değil; kortta parçalanan raketler, skandal hakem kararları ve yaşlı kurtların savaşlarına sahne oldu. Avustralya'nın cayır cayır sıcağında sert çıkış yapanlar, hakeme ağlayanlar, turşu suyu içenler ve daha neler yoktu ki? Bu turnuva bizim kalbimize Zeynep Sönmez'in mücadelesiyle kazınmış olsa da gelin iniş çıkışlarla dolu olayları hatırlayalım!
Hazırsanız, 2026 Melbourne günlüğünü başlatıyoruz! 👟🎾
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açılış seremonisi mi moda defilesi mi?
Zeynep Sönmez tarih yazdı!
Yulina Putintseva kötü karakter olarak hafızamıza kazındı.
Turnuvaya damga vuran genç yıldızlar vardı.
Gençler olduğu kadar yaşlı kurtlar da parladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turnuvada olaylar, entrikalar ve skandallar da vardı.
Yarı final turnuvaya yakışır bir final niteliğindeydi.
Bu maçta tüm sezona sığacak kadar drama yaşandı!
Jannik Sinner'in Novak Djokovic'e elenme şokunu atlatamayanlar var.
Alcaraz'ın yükselişi artık durdurulamaz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avustralya Açık hikayesi en bol turnuvalardan biri olarak rekor izlenme aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın