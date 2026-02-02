onedio
Avustralya Açık’ta Olan Bitenin Özeti: Turnuvaya Damga Vuran Anlar ve Şok Gelişmeler!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
02.02.2026 - 12:41

Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık, bu yıl sadece 'mutlu slam' unvanıyla değil; kortta parçalanan raketler, skandal hakem kararları ve yaşlı kurtların savaşlarına sahne oldu. Avustralya'nın cayır cayır sıcağında sert çıkış yapanlar, hakeme ağlayanlar, turşu suyu içenler ve daha neler yoktu ki? Bu turnuva bizim kalbimize Zeynep Sönmez'in mücadelesiyle kazınmış olsa da gelin iniş çıkışlarla dolu olayları hatırlayalım!

Hazırsanız, 2026 Melbourne günlüğünü başlatıyoruz! 👟🎾

Açılış seremonisi mi moda defilesi mi?

Açılış seremonisi mi moda defilesi mi?

Elemelerin ardından düzenlenen turnuva açılış seremonisi, tenis kortunu spordan moda dünyasına taşıdı. Roger Federer'in de yer aldığı yıldızlar geçidindeki en büyük bomba, Naomi Osaka'nın denizanası temalı kostümüydü. Geçmiş başarılarından ve Avustralya kelebeklerinden ilham alan tasarım, büyük yankı uyandırdı. Stadyumdaki yıldızların geceye özel tasarımları ise tüm sahneyi adeta bir moda defilesine dönüştürdü.

Aborjin kültürüne selam veren şovlar, üç boyutlu ışık oyunları, dans gösterileri ile izleyicileri büyüleyen seremoni dünyanın dört bir yanından takip edildi.

Zeynep Sönmez tarih yazdı!

Zeynep Sönmez tarih yazdı!

Her şeyden önce Avustralya Açık, bizim için çok özel bir anlama sahipti. O da elemelere fırtına gibi başlayan milli raketimiz Zeynep Sönmez'in, Türk tenisi için ilklere imza atmasıydı. Turnuvanın ilk turunda oldukça güçlü bir rakibe denk gelen Zeynep, dünya 11 numarası Alexandrova'yı geriden gelip devirdi. Zeynep'in iddialı geri dönüşleri, onu dünya basının odağı haline getirdi. 

Üstelik maç esnasında, sıcaktan fenalık geçiren top toplayıcı çocuğa yardım edişiyle tüm tenis severlerin kalbini kazandı. 🇹🇷❤️

Yulina Putintseva kötü karakter olarak hafızamıza kazındı.

Yulina Putintseva kötü karakter olarak hafızamıza kazındı.

İkinci turu da başarıyla tamamlayan Zeynep, üçüncü tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti. 

Yükseldiği üçüncü turda elendiği Yulina Putintseva ise maç sonunda tribünlere karşı yaptığı aşağılayıcı hareketlerle hafızamıza kazındı. Zeynep ise başı dik bir şekilde ve ilk yüze girmenin verdiği mutlulukla turnuvadan ayrıldı. Çünkü bu başarı, onun için ileride yapılacak dev sponsorluk anlaşmaları ve daha iyi bir teknik ekip garantisi sunuyordu.

Turnuvaya damga vuran genç yıldızlar vardı.

Turnuvaya damga vuran genç yıldızlar vardı.

Zeynep'in öcünü alan 18 yaşındaki Iva Jovic, turnuvanın devamında Türk milletinin sempatisini kazandı. Zeynep'ten sonra Jovic ile karşılaşan Putintseva resmen korttan silindi ve 6-0 ve 6-1'lik iki set sonunda darmaduman şekilde turnuvadan elendi. Jovic'in hızlı çıkışı, tenis dünyasını da heyecanlandırdı. Genç yaşına rağmen iddialı çıkış yapan Jovic, sonraki tur eski şampiyon tarafından elendi.

Erkekler tarafında turnuvaya damga vuran genç yıldızlar arasında ise 23 yaşındaki Ben Shelton ile 20 yaşındaki Learner Tien parladı. Amerikalı Shelton, çeyrek finalde Jannik Sinner'e elenene kadar turnuvanın en tehlikeli isimlerinden biriydi.

Learner Tien ise 4. turda seribaş Medvedev'i resmen dümdüz etmesiyle turnuvada şok etkisi yarattı. Ancak çeyrek finalde Zverev'e yenildi.

Gençler olduğu kadar yaşlı kurtlar da parladı.

Gençler olduğu kadar yaşlı kurtlar da parladı.

Avustralya Açık'ta tenis efsaneleri son kez dans etti. Turnuva öncesi emekliliğini açıklayan eski şampiyon 'Stan the Man', turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriydi. Çünkü ikinci turda kendinden 20 yaş küçük Arthur Gea karşısında 4,5 saatlik muhteşem bir performans ortaya koydu. Hızlı çıkışlarıyla üçüncü tura kadar yükselen 40 yaşındaki deneyimli isim, sonraki maçı kaybetmiş olsa da tüm stadın desteğini kazandı. Bu başarısı, ona 'üçüncü tura ulaşan en yaşlı oyuncu' unvanı getirdi.

Kadınlar tarafında ise 45 yaşındaki Venus Williams dikkat çekti. 5 yıl aradan sonra Melbourne'e geri dönen tenis efsanesi, ilk turda kendisinden 21 yaş küçük Olga Danilovic'le karşılaştı. İlk seti alıp ikinci set 4-0 öne geçince tüm tenis tutkunlarını heyecanlandırdı. Maçı kazanamamış olsa da cesareti ve direnci sebebiyle ayakta alkışlandı.

Turnuvada olaylar, entrikalar ve skandallar da vardı.

Turnuvada olaylar, entrikalar ve skandallar da vardı.

Turnuva hep mutlu ve güzel haberlere ev sahipliği yapmadı. Dünya 3 numarası, 21 yaşındaki Coco Gauff, bu yılın en büyük olayına imza attı. Çeyrek finalde Elena Svitolina'ya elenen Coco Gauff, kızgın ve mutsuz şekilde soyunma odasına gitti. Olay da o zaman patladı.

Kameraların olmadığını sanan genç yıldızın, raketini hınçla parçaladığı anlar anında tüm medyaya sızdı. Sportmenliğe yakışmayan bu davranış ona 50.000 dolarlık bir ceza getirdi. Ama olaylar burada bitmedi. Nitekim turnuva favorisi Iga Swiatek, yaşananların ardından tüm organizasyonu hayvanat bahçesine benzetti ve her şeyin kayıt altına alınmasını eleştirdi.

Yarı final turnuvaya yakışır bir final niteliğindeydi.

Yarı final turnuvaya yakışır bir final niteliğindeydi.

Tüm turnuvanın en dikkat çeken çarpışması Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev'in yarı final mücadelesiydi. İniş çıkış, entrika ve aksiyon dolu karşılaşma tam 5 saat 27 dakika sürerek tarihin en uzun yarı finallerinden biri olarak tarihe geçti. Skor 3-2 Alcaraz lehine sonuçlanmış olsa da olaylar sadece inanılmaz bir mücadeleyle sınırlı değildi.

Bu maçta tüm sezona sığacak kadar drama yaşandı!

Bu maçta tüm sezona sığacak kadar drama yaşandı!

Maçın 3. setinde Carlos Alcaraz'ın bacağına kramp girdi ve performansı gözle görülür şekilde düştü. Böylece Zverev 2-0 olan skoru, 2-2'ye getirerek avantaj elde etti. Ancak hakemlerin aldığı mola kararı kortta şok etkisi yarattı. Çünkü tenis kurallarına göre sakatlık olmadığı sürece mola alınması yasaktı, kramp bir tür sakatlanma olmadığından bu karar çok eleştirildi. 

Zverev'in hakemlere gidip yalvarışı ve popüler oyuncuları koruduklarını söylemesi ise kimilerinin desteğini almış olsa da sonucu etkilemedi. Ancak ayakkabıları parçalanana kadar direnmeye devam eden Zverev, kaybetmiş olsa da tüm kortun saygısını kazandı.

Jannik Sinner'in Novak Djokovic'e elenme şokunu atlatamayanlar var.

Jannik Sinner'in Novak Djokovic'e elenme şokunu atlatamayanlar var.

Turnuvanın en büyük dramlardan biri dünya 2 numarası Sinner cephesinden geldi. Yarı finalde kortların efsanesi ve 24 Grand Slam şampiyonu Djokovic ile karşılaşan Sinner, yaklaşık 4,5 saatlik efsane bir maç sonrası elendi. Rakibine karşı 18 servis kırma puanı elde edip sadece 2'sini değerlendirmesi çok konuşuldu.

Djokovic'in ise önceki iki tur korta çıkmamış olması, önünün açılmasını kolaylaştırdı. Çünkü Djokovic'in 3. tur rakibi Mensic turnuvadan çekilmiş, 4. tur rakibi Musetti ise karşılaşma esnasında sakatlanarak maça devam edememişti. Yani Novak'ın geçtiği yol biraz kolay ve şanslıydı. Bu durum onu finale taşıyarak Carlos Alcaraz'ın rakibi yaptı.

10 Avustralya Açık Şampiyonu Djokovic, final maçına hızlı başlayıp 1-0 öne geçmiş olsa da Alcaraz karşısında daha fazla tutunamadı ve 3-1 yenilerek turnuva ikincisi oldu.

Alcaraz'ın yükselişi artık durdurulamaz!

Alcaraz'ın yükselişi artık durdurulamaz!

Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz'ın bu başarısı, bir şampiyonluktan çok daha fazlasıydı. 22 yaşındaki genç raketin kariyerindeki tek eksik Avustralya Açık şampiyonluğuydu. Bunu da tamamlayarak hanesine ekleyen Alcaraz, kariyer Grand Slam'i tamamlayan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. 

Karşısındaki tenis devine karşı gösterdiği bu başarı, tenis dünyasının gidişatı değiştirme sinyalleri verdi. Alcaraz'dan ilhamla yetişen genç isimler, eski devlerin birer birer açıkladığı emeklilikler, artık önü açık bir yükseliş anlamına geliyor olabilir.

Avustralya Açık hikayesi en bol turnuvalardan biri olarak rekor izlenme aldı.

Avustralya Açık hikayesi en bol turnuvalardan biri olarak rekor izlenme aldı.

Kadınlar tarafında ise turnuva kraliçesi Aryna Sabalenka ile Elena Rybakina karşılaştı. Sürekli final kazanmasıyla bilinen Sabalenka, bu yıl şampiyonluğu elde edemedi. 3 yıl önce finallerde Sabalenka'ya elenen buzlar kraliçesi Rybakina, kazanan isim oldu.

Avustralya Açık turnuvası, son yılların en çok izlenen turnuvası olarak rekor kırdı ve milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Genç yıldızlar, yeni çıkışlar ve eski efsaneler bunun en büyük etmenlerinden biriydi. Nesiller arası ezeli rekabet'e nokta koyan kapanış ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

