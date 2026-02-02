Avustralya Açık’ta Olan Bitenin Özeti: Turnuvaya Damga Vuran Anlar ve Şok Gelişmeler!

Elemelerin ardından düzenlenen turnuva açılış seremonisi, tenis kortunu spordan moda dünyasına taşıdı. Roger Federer'in de yer aldığı yıldızlar geçidindeki en büyük bomba, Naomi Osaka'nın denizanası temalı kostümüydü. Geçmiş başarılarından ve Avustralya kelebeklerinden ilham alan tasarım, büyük yankı uyandırdı. Stadyumdaki yıldızların geceye özel tasarımları ise tüm sahneyi adeta bir moda defilesine dönüştürdü.

Aborjin kültürüne selam veren şovlar, üç boyutlu ışık oyunları, dans gösterileri ile izleyicileri büyüleyen seremoni dünyanın dört bir yanından takip edildi.