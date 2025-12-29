onedio
Boks Efsanesi Anthony Joshua Nijerya’da Trafik Kazası Geçirdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Boks Efsanesi Anthony Joshua Nijerya’da Trafik Kazası Geçirdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2025 - 18:02

İngiliz ağır sıklet boksörü Anthony Joshua, Nijerya ziyareti sırasında Ogun–Lagos karayolunda trafik kazası geçirdi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan Joshua’nın durumunun iyi olduğu açıklandı. Anthony Joshua’nın sıkıştığı araçtan çıkarılırkenki görüntüleri ise tepki çekti.

Nijerya asıllı İngiliz boksör Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi.

Nijerya asıllı İngiliz boksör Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi.

Son YouTuber Jake Paul ile yaptığı maçla gündeme gelen Anthony Joshua’nın içinde bulunduğu araç, ülkenin güneybatısındaki Ogun eyaletinde, Ogun–Lagos otoyolunda kazaya karıştı.

Yaşanan kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Joshua ve araçtaki diğer yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 36 yaşındaki boksörün hafif yaralandığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Anthony Joshua’nın yeterli önlemler alınmadan sıkıştığı araçtan çıkarılması ise sosyal medyada gündem oldu.

Anthony Joshua'nın araçtan çıkarıldığı anlar 👇

