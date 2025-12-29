Boks Efsanesi Anthony Joshua Nijerya’da Trafik Kazası Geçirdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
İngiliz ağır sıklet boksörü Anthony Joshua, Nijerya ziyareti sırasında Ogun–Lagos karayolunda trafik kazası geçirdi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan Joshua’nın durumunun iyi olduğu açıklandı. Anthony Joshua’nın sıkıştığı araçtan çıkarılırkenki görüntüleri ise tepki çekti.
Nijerya asıllı İngiliz boksör Anthony Joshua, Nijerya’da trafik kazası geçirdi.
Anthony Joshua'nın araçtan çıkarıldığı anlar 👇
