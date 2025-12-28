onedio
Jose Mourinho, Portekiz'de de Demeçlerine Devam Ediyor: Berabere Biten Maça "Kazandık" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.12.2025 - 00:12

Portekiz Ligi’nin 16. haftasında Benfica, deplasmanda Braga ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, skora rağmen iddialı bir değerlendirme yaparak, “Burası zor bir deplasman. Bizim için 3-2’lik bir galibiyet aldık diyebilirim” dedi.

Mourinho, iptal edilen gole çıldırdı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga ile 2-2 sona eren maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 73. dakikada Samuel Dahl’ın iptal edilen golüne tepki gösteren Mourinho, pozisyonun geçerli olduğunu savunarak, “Aslında burada büyük bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adamın “3-2 kazandık” yorumu, karşılaşmanın önüne geçti.

"Gol geçerli, büyük zafer kazandık."

Jose Mourinho, maç sonrası değerlendirmesinde galibiyeti kaçırdıklarını savunurken sözlerini aynen korudu. İlk yarıda Braga’nın üstün olduğunu kabul eden deneyimli teknik adam, ikinci yarıda oyunun tamamen Benfica’ya geçtiğini vurguladı. Mourinho, “Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık” ifadelerini kullandı.

İptal edilen golle ilgili de net konuşan Portekizli çalıştırıcı, “Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık” diyerek sözlerini tamamladı.

