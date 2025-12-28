Jose Mourinho, Portekiz'de de Demeçlerine Devam Ediyor: Berabere Biten Maça "Kazandık" Dedi

Jose Mourinho, maç sonrası değerlendirmesinde galibiyeti kaçırdıklarını savunurken sözlerini aynen korudu. İlk yarıda Braga’nın üstün olduğunu kabul eden deneyimli teknik adam, ikinci yarıda oyunun tamamen Benfica’ya geçtiğini vurguladı. Mourinho, “Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık” ifadelerini kullandı.

İptal edilen golle ilgili de net konuşan Portekizli çalıştırıcı, “Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık” diyerek sözlerini tamamladı.