Jose Mourinho, Portekiz'de de Demeçlerine Devam Ediyor: Berabere Biten Maça "Kazandık" Dedi
Portekiz Ligi’nin 16. haftasında Benfica, deplasmanda Braga ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, skora rağmen iddialı bir değerlendirme yaparak, “Burası zor bir deplasman. Bizim için 3-2’lik bir galibiyet aldık diyebilirim” dedi.
Mourinho, iptal edilen gole çıldırdı.
"Gol geçerli, büyük zafer kazandık."
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
