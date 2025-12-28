Süper Lig Yarışında Amedspor Devreyi Lider Tamamlayarak Büyük Bir Avantaj Yakaladı

1.Lig'de ilk devre bir maç haricinde tamamlandı. Ligin alt sıralarındaki iki takım İstanbulspor ve Adana Demirspor'un yarın oynayacağı maçın ardından ligin ilk devresi kapanmış olacak. Ancak üst sıralarda devrenin tamamlanmasıyla sıralama netleşti.

Bu akşam Iğdır FK'yı evinde 3-0 mağlup eden Amed Sportif devreyi lider tamamlamayı garantiledi.