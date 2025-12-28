Süper Lig Yarışında Amedspor Devreyi Lider Tamamlayarak Büyük Bir Avantaj Yakaladı
1.Lig'de ilk devre bir maç haricinde tamamlandı. Ligin alt sıralarındaki iki takım İstanbulspor ve Adana Demirspor'un yarın oynayacağı maçın ardından ligin ilk devresi kapanmış olacak. Ancak üst sıralarda devrenin tamamlanmasıyla sıralama netleşti.
Bu akşam Iğdır FK'yı evinde 3-0 mağlup eden Amed Sportif devreyi lider tamamlamayı garantiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zirve mücadelesinde Amedspor'dan kritik üç puan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Play Off potası da çok yakın puanlarla ilerliyor.
İlk yarıda bir maç eksiğiyle puan durumu bu şekilde oldu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın