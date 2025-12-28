onedio
Süper Lig Yarışında Amedspor Devreyi Lider Tamamlayarak Büyük Bir Avantaj Yakaladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.12.2025 - 23:43

1.Lig'de ilk devre bir maç haricinde tamamlandı. Ligin alt sıralarındaki iki takım İstanbulspor ve Adana Demirspor'un yarın oynayacağı maçın ardından ligin ilk devresi kapanmış olacak. Ancak üst sıralarda devrenin tamamlanmasıyla sıralama netleşti. 

Bu akşam Iğdır FK'yı evinde 3-0 mağlup eden Amed Sportif devreyi lider tamamlamayı garantiledi.

Zirve mücadelesinde Amedspor'dan kritik üç puan geldi.

Play Off ve liderlik yarışını yakından ilgilendiren maçta Amed Sportif evinde Iğdır FK'yı ağırladı. Iğdır'ın pozisyon dahi bulmakta zorlandığı maçta Amed Sportif, Moreno ve Diagne'nin golleriyle 3-0 kazandı ve liderliğe yükseldi. 

Puanını 39 yapan Amed Sportif, ilk yarıyı da lider tamamlamayı başardı.

Play Off potası da çok yakın puanlarla ilerliyor.

İkinci sırada Pendikspor 37 puanla yer alırken, Erokspor 34 Puan, Erzurumspor 33 Puan, Bodrum FK 32 Puan, Çorum FK 32 Puanla Play Off mücadelesi veriyor. 

Onları 30 puanla Iğdır FK, 29 puanla Boluspor takip ediyor. 

Statü gereği ilk iki sıradaki takımlar direkt üst lige yükselirken, 3.sıradaki takım Play Off finali oynuyor. 4,5,6 ve 7. sıradaki takım Play Off statüsüyle finale çıkarak üst lige yükselmeye çalışacak.

İlk yarıda bir maç eksiğiyle puan durumu bu şekilde oldu:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
