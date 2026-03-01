Kendisini Bir Anda Savaşın İçinde Bulan Bahreyn'in Durumu Sosyal Medyada Mizah Konusu Oldu

İsrail ve ABD'nin İran’a saldırı başlatmasıyla tüm dünya yeni bir kaosa sürüklendi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in haberinin doğrulanmasının ardından Ortadoğu'da durum kritik bir noktaya geldi. Tüm bu yaşananların içinde en ilginç olay ise Bahreyn'in bir anda kendisini savaşın ortasında bulması oldu.

Çatışma bölgelerinden fırlatılan bir kamikaze İHA veya füzeye ait olduğu değerlendirilen parçalar, Bahreyn sınırları içerisine düştü. İlk raporlar, Bahreyn'in doğrudan bir hedef olmadığını, mühimmatın teknik bir arıza nedeniyle rotasından saptığını veya bölgedeki savunma sistemleri tarafından havada imha edildikten sonra enkazının yerleşim birimlerine yakın bir alana düştüğünü gösterdi.