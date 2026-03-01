onedio
Kendisini Bir Anda Savaşın İçinde Bulan Bahreyn'in Durumu Sosyal Medyada Mizah Konusu Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2026 - 14:38 Son Güncelleme: 01.03.2026 - 14:59

İsrail ve ABD'nin İran’a saldırı başlatmasıyla tüm dünya yeni bir kaosa sürüklendi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in haberinin doğrulanmasının ardından Ortadoğu'da durum kritik bir noktaya geldi. Tüm bu yaşananların içinde en ilginç olay ise Bahreyn'in bir anda kendisini savaşın ortasında bulması oldu. 

Çatışma bölgelerinden fırlatılan bir kamikaze İHA veya füzeye ait olduğu değerlendirilen parçalar, Bahreyn sınırları içerisine düştü. İlk raporlar, Bahreyn'in doğrudan bir hedef olmadığını, mühimmatın teknik bir arıza nedeniyle rotasından saptığını veya bölgedeki savunma sistemleri tarafından havada imha edildikten sonra enkazının yerleşim birimlerine yakın bir alana düştüğünü gösterdi.

Yaşananların ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı "Biz bu savaşa dahil değiliz. Neden hedef olduk?" açıklamasını yapmıştı.

Resmi açıklamalara göre şans eseri doğrudan bir can kaybı yaşanmadı ancak düşen parçalar nedeniyle yerel düzeyde maddi hasar oluştuğu ve kısa süreli büyük bir panik yaşandığı biliniyor.

Bahreyn'in şaşkınlığı ve yaptıkları açıklama sosyal medyada mizah konusu oldu. Gelin tweetlere birlikte bakalım.

Her şeyden mizah çıkarabilen ülkemiz bu konuyu da boş geçmedi;

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
