Dünya Futbolunun Efsanesi Damadını İzlemek İçin Diyarbakır'a Geldi
1994 Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nda oynadığı oyundla ve ikonik saçlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü eski futbolcu Carlos Valderrama geçtiğimiz gün Diyarbakır'daydı. Amedspor'un golcüsü olan damadı Daniel Moreno'yu canlı izlemek için kente gelen Kolombiyalı yıldız maçtan mutlu ayrıldı.
TFF 1. Lig karşılaşmasında Amedspor Iğdırspor'u konuk etti.
Ünlü yıldızın damadı maçı iki golle kapattı.
