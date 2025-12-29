onedio
Dünya Futbolunun Efsanesi Damadını İzlemek İçin Diyarbakır'a Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.12.2025 - 17:04

1994 Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nda oynadığı oyundla ve ikonik saçlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü eski futbolcu Carlos Valderrama geçtiğimiz gün Diyarbakır'daydı. Amedspor'un golcüsü olan damadı Daniel Moreno'yu canlı izlemek için kente gelen Kolombiyalı yıldız maçtan mutlu ayrıldı.

TFF 1. Lig karşılaşmasında Amedspor Iğdırspor'u konuk etti.

Diyarbakır ekibinin play-off mücadelesi veren rakibini 3-0'la geçerek Pendikspor'dan liderliği aldığı maçta tribünlerde bir isim dikkat çekti. Kolombiya milli takımının eski kaptanı Carlos Valderrama ailesiyle birlikte tribünlerdeydi ve damadı Moreno'nun attığı gole böyle sevindi.

Ünlü yıldızın damadı maçı iki golle kapattı.

Geçtiğimiz sezon Kolombiya Ligi'nden transfer edilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Daniel Moreno'yu ziyaret eden Kolombiyalı eski futbolcu maçtan önce takımın idmanlarını da takip etmişti.

