Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.12.2025 - 20:40 Son Güncelleme: 09.12.2025 - 20:49

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Mahmet Akif Ersoy ile birlikte Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca TMSF, Mehmet Akif Ersoy'un yöneticilikten alınmasına karar verdi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında televizyon spikerlerinin de bulunduğu bazı isimler uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonrasında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ersoy ile birlikte Habertürk TV Dış Haber Editörü Elif Kılınç da gözaltına alındı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve kan testi vermişti.

İsmail Saymaz, Mehmet Akif Ersoy'un neden gözaltına alındığını yazdı.

twitter.com

'Habertürk Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanılmasına yer ve imkan sağlamak iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
arvion

soft tayyipçi bu da, enteresan.. bahçeli dayısı kurtarsın şimdi.. "nobel barış ödülü almalı" diyordu bahçeli için 🙌

Kedi Topu

bu adam muhafazakar ve deniz baykal zihniyetsiz ama

Giordano Bruno

Gizli deniz baykallanma varmış..

asdf

hayda 😅