Gazeteci Mehmet Akif Ersoy Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Mahmet Akif Ersoy ile birlikte Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca TMSF, Mehmet Akif Ersoy'un yöneticilikten alınmasına karar verdi.
Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında televizyon spikerlerinin de bulunduğu bazı isimler uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı.
İsmail Saymaz, Mehmet Akif Ersoy'un neden gözaltına alındığını yazdı.
soft tayyipçi bu da, enteresan.. bahçeli dayısı kurtarsın şimdi.. "nobel barış ödülü almalı" diyordu bahçeli için 🙌
bu adam muhafazakar ve deniz baykal zihniyetsiz ama
Gizli deniz baykallanma varmış..
hayda 😅