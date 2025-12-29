onedio
Gazeteci Fatih Altaylı Tahliye Edildi

Merve Ersoy
29.12.2025 - 16:51

22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, avukatlarının yaptığı itiraz doğrultusunda rutin tutukluluk incelemesi kapsamında Altaylı’yı tahliye etti.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir, Fatih Altaylı'nın tahliye edildiğini duyurdu. Demir, 'Fatih Altaylı’ya tahliye kararı.. 22 Haziran’da tutuklanan Altaylı, 29 Aralık’ta tahliye edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran’da tutuklanmıştı.

Yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukluluk haline devam kararı verilmişti.

Altaylı’nın avukatları üst mahkemeye itiraz etmiş ama itirazları reddedilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi, Fatih Altaylı’nın bugün itibariyle tahliyesine karar verdi.' dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
