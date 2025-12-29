Gazeteci Fatih Altaylı Tahliye Edildi
22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, avukatlarının yaptığı itiraz doğrultusunda rutin tutukluluk incelemesi kapsamında Altaylı’yı tahliye etti.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Gazetecilere Gözdağı vermek için tutuklamışlardı. Boşu boşuna yatırdılar. Darısı diğer suçsuz yere yatanlara
gündemi el çabukluğuyla değiştirme sanatı.. iyi kaşık atıyorlar, geçmiş olsun
Hadi gözümüz aydın ya