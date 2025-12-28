Sevgili Yay, yılın son pazartesi günü seni de heyecanlandırıyor mu? Yeni maceralara atılmak için önünde koca bir yıl daha olacak şimdi! Zira, Güneş'in Oğlak burcundaki enerjisi, kazançların, emeğin ve karşılıkların arasındaki denge daha belirgin hale getiriyor. Tam da bu noktada 2025 yılında elde ettiklerin sana yetti mi, yoksa yetmedi mi düşünmeye başlayabilirsin.

Eğer ardımızda kalmak üzere olan yılın başarıları senin için yeterli olmadıysa, şimdi kendine yeni bir yol çizme cesaretini kalbinde bulabilirsin. Bugün her şeyi bırakıp tamamen yeni bir iş düzenine evet diyebilirsin. 'Yok bana yetti' diyorsan, o zaman daha güçlü bir strateji ile mevcut düzeninde güçlenmeyi planlamalısın. Yani her durumda yeni yıldan daha fazlasını alacağını bilmeli ve buna göre hareket etmelisin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise daha fazla değer görmek isteyeceksin. Neyse ki 2026 yılı, kalbini daha iyi hissettirecek bir dönem olacak. Şımartıldığın, el üstünde tutulduğun ve değer gördüğün bir yıla başlarken umutsuzlukları da ardında bırak. Gözlerinin içine bakan, elini hiç bırakmayan o kişi ile aşkı yaşamaya hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…