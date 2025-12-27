Sevgili Yay, bu pazar günü ilişkiler üzerinden gelen derin farkındalıklarla dolu olabilir. Gökyüzünün enerjisi, Merkür ve Chiron'un oluşturduğu üçgen sayesinde, ikili ilişkilerde geçmişte yaşadığın ve hâlâ etkisini hissettiğin bir iletişim yarasını onarma fırsatı sunabilir. Bu durum özellikle iş ilişkilerini ve haliyle başarını etkileyebilir.

Mesela, kariyerle bağlantılı bir ortaklık ya da danışmanlık konusu bugün netleşebilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir iş teklifi kapını çalabilir, bir iş birliği ya da bir danışmanlık anlaşması sağlanabilir. Bu noktada karşındaki insanlardan gelen geri bildirimlere dikkatli ol. Zira, kurduğun ilişkilerdeki her değişim seni güçlendirecektir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise tüm dengeler değişebilir... Söylenmeyenler, belki de uzun zamandır içinde tuttuğun duygular, endişeler ya da düşünceler bugün birer birer ortaya çıkabilir. Herkes eteğindeki taşları döktüğünde ise ilişkinde ayrılık çanları çalabilir. Tabii eğer bekarsan, bugün hayatını değiştirecek bir tanışma yaşayabilirsin. Bu, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir ilişkinin başlangıcı olabilir.