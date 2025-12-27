Sevgili Yay, bugün gökyüzünün enerjisi seninle birlikte dans ediyor adeta! Merkür ve Chiron arasında oluşan bir üçgen ise geçmişte yaşadığın ve hâlâ etkisini hissettiğin bir iletişim yarasını onarabileceğin bir fırsatı müjdeliyor. Bu, özellikle iş ilişkilerini ve dolayısıyla başarı seviyeni etkileyebilir.

İşte bu da kariyerinle ilgili bir ortaklık ya da danışmanlık konusu gündeme getiriyor. Belki de uzun süredir beklediğin bir iş teklifi kapını çalabilir veya bir iş birliği ya da danışmanlık anlaşması sağlanabilir. Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir, belki de bu iş teklifi hayatını tamamen değiştirebilir. Bu noktada, karşındaki insanlardan gelen geri bildirimlere dikkat etmen önemli. İlişkilerindeki her değişim, seni daha da güçlendirecek ve belki de yeni bir yolun kapısını aralayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…