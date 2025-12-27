Sevgili Yay, bugün gökyüzünün enerjisi, kemiklerine, dizlerine ve genel duruşuna odaklanmanı istiyor. Merkür ile Chiron üçgeninin büyülü etkisiyle, belki de uzun süredir göz ardı ettiğin bedeninin bazı sinyalleri bugün daha belirgin hale gelebilir.

Bedeninle olan bağlantını yeniden keşfetmek, onunla yeniden iletişim kurmak için harika bir gün. Belki de hayatın hızlı temposunda kendini biraz fazla zorladın ve vücudun artık biraz yavaşlama, biraz esneme ve biraz da yükünü hafifletme zamanı geldiğini söylüyor. Bu, sadece fiziksel sağlığın için değil, genel ruh halin için de şifa getirebilir.

Dolayısıyla, bugün kendine biraz zaman ayırmalı, belki biraz yoga yapmalı ya da biraz meditasyonla rahatlayıp sessiz bir ortamda ruhunu dinlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…