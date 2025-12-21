Sevgili Yay, haftanın ilk gününde Jüpiter'in Chiron ile kozmik dansı, ikili ilişkiler ve ortaklıklar üzerinde etkisini gösteriyor. Bu göksel etkileşim, hayatındaki büyüme sürecine yeni bir boyut kazandırıyor ve seni daha da ileriye taşıyor. Bu Pazartesi günü, iş yerinde bir ortağın ya da yakın bir mesai arkadaşının belki de hiçbir kötü niyet taşımadan söylediği bir kaç söz, eski bir yaranın kabuğunu kaldırabilir ve seni savunma moduna geçirebilir.

Bu durumda, profesyonel bir duruş sergileyebilmen son derece önemli. Kariyerinde bireysel başarılar yerine, seni zorlayan kişilerle nasıl daha uyumlu bir şekilde çalışabileceğini keşfetmen gerekiyordur belki de. Bu tür çatışmalar, aslında diplomasi yeteneğini geliştirmen ve 'biz' demenin ne kadar güçlü ve etkili olduğunu anlaman için birer fırsat. Bu durumlar, seni daha da güçlendirecek ve kariyerinde ilerlemene yardımcı olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…