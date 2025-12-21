Sevgili Yay, bugün aşk hayatında bir denge arayışı içerisinde olduğunu hissedebilirsin. Özgürlüğün ve bağlılık arzun arasında bir çizgi çizmeye çalışıyor olabilirsin. Bu, aşk hayatında bir yol ayrımında olduğun anlamına gelebilir.

Zira gökyüzünde Jüpiter ile Chiron arasında oluşan kare açı, duygusal bir risk alma cesareti veriyor sana. Bu, kalbini tamamen açman ve belki de daha önce hiç yapmadığın bir adım atman anlamına gelebilir. Bu, belki de aşkta daha önce hiç yapmadığın bir adım olabilir. Kim bilir, belki de bu adım, hayatının aşkını bulmanı sağlayabilir. Peki, aşk için neler yapabilirsin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…