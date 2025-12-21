Sevgili Yay, haftanın ilk gününde Jüpiter'in Chiron ile kozmik dansı, ikili ilişkiler ve ortaklıklar üzerinde etkisini gösteriyor ve bu durum, senin hayatındaki büyüme sürecine yeni bir boyut kazandırıyor. Bu Pazartesi günü, iş yerinde bir ortağın ya da yakın bir mesai arkadaşının belki de hiçbir kötü niyet taşımadan söylediği bir kaç söz, eski bir yaranın kabuğunu kaldırabilir ve seni savunma moduna geçirebilir.

İşte bu noktada profesyonel bir duruş sergileyebilmen son derece önemli. Kariyerinde bireysel başarılar yerine, seni zorlayan kişilerle nasıl daha uyumlu bir şekilde çalışabileceğini keşfetmen gerekiyordur belki de! Bu tür çatışmalar, aslında diplomasi yeteneğini geliştirmen ve 'biz' demenin ne kadar güçlü ve etkili olduğunu anlaman için birer fırsat. Hadi şansını dene, başarıyla donanacaksın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise özgürlük ve bağlanma arasında bir denge kurma çabası içindesin. Jüpiter ile Chiron karesi, seni duygusal bir risk almaya, kalbini tamamen açmaya teşvik ediyor. Bugün partnerinle yapacağın samimi bir konuşma ya da beklenmedik bir buluşma, ilişkideki belirsizlikleri ortadan kaldırabilir ve kalbini, beklediğinden çok daha fazla besleyebilir. Hadi aşk için neler yapabilirsin, bir düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…