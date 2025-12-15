Sevgili Yay, bugünün gündeminde gelirini artırmak olacak! Yeteneklerini ve becerilerini en iyi şekilde kullanarak karşılığında hak ettiğin değeri almak için daha kararlı, daha belirgin ve daha iddialı bir duruş sergilemeye hazırlanıyorsun. Bunun için ise para kazanma yollarını çeşitlendirmek adına hızla yeni fırsatları ve olanakları araştırıyor, yapabileceklerini değerlendirmeye başlıyorsun.

İlk adımın ise maaşını artırmak veya mevcut ücretini yeniden müzakere etmek adına talepte bulunmak olabilir. Bu talebinin biraz yüksek ve olağanın dışında olması ise tam da istediğin sonucu almanı sağlayabilir. Ancak bu durum senin lehine olacaktır. Zira, hedefine ulaşmak için başka yollar deneme ve sınırlarını zorlama arzusu ile harekete geçebilirsin. İstediğini elde etmek için yapacaklarını ve başaracaklarını görmeyi ise iple çekiyoruz!

Gelelim aşka! Romantik ilişkilerde ise senin maddi değerlerinle partnerinin değerleri arasında bir belirgin çatışma söz konusu olabilir. Partnerinin savurganlık eğilimi veya finansal sorumluluklarından kaçınması, güvenini ciddi şekilde sarsabilir. Belki de artık birlikte bir plan yapmanın zamanı gelmiştir. Bir aile bütçesi oluşturmak, birbirinize destek olmak ve hayatı paylaşmak ilişkinizi güçlendirebilir. Hatta bu evlilik yolunda ya da evi yuva yapma noktasında güçlü bir adım olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…