Sevgili Yay, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak! Çünkü iletişim gezegeni Merkür, burcunda parlamaya başlıyor. Bu, düşüncelerinin, konuşmalarının ve kendini ifade ediş biçiminin daha canlı ve enerjik olacağı anlamına geliyor. Yeni bir projeye atılmak, fikirlerini gür bir sesle paylaşmak ya da bir iş görüşmesinde kendini açık ve net bir şekilde ifade etmek için mükemmel bir zaman dilimindesin. Düşüncelerinin hızı artacak, iyimserliğin tavan yapacak ve vizyoner bir bakış açısı edineceksin.

Belki de yeni bir eğitim programına kaydolmayı düşünüyorsun veya kariyerini bir adım daha ileriye taşıyacak bir hamle yapmayı planlıyorsun. Bunun için de doğru zaman! Finansal açıdan bakıldığında ise yeni gelir kaynakları yaratma konusunda yaratıcı fikirlerinin olduğunu görüyoruz. Ancak Merkür'ün seni aceleci olmaya itmesine izin verme, bu iyimser enerjiyi mantıklı ve düşünülmüş bir planla birleştirmen önemli.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün burcuna geçişi ile birlikte kendine olan güvenin artacak ve bu durum çekiciliğini de artıracak. Partnerinle arandaki sohbetlerin daha samimi, daha eğlenceli ve daha maceracı olacak. Eğer bekar isen, çevrene yaydığın bu pozitif enerji ile yeni ve heyecan verici insanlarla tanışabilirsin. Açık sözlülüğün, ilişkindeki her türlü konuyu çözmeni sağlayacak bir anahtar olacak. İşte bu yüzden, bugün kendini ifade etmekten çekinme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…