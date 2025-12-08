Sevgili Yay, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Mars ve Satürn'ün oluşturduğu kare, iş hayatında özgürce hareket etme arzun ile üstlenmen gereken sorumluluklar arasında bir çatışma yaratabilir. Halledilecek ne çok da iş var değil mi? Oysa özgürlük için tüm bu sorumlulukları 'boş vermeyi' göze alırdın değil mi?

Tabii sorumluluklardan kurtulmak bu kadar kolay değil. Daha rasyonel ve düşünülmüş bir tempo oluşturmaya yönelerek bir denge oluşturmayı düşünebilirsin belki de. Görevlerini küçük parçalara ayırarak ilerlemek, hem işlerini hızlandıracak ve sorumluluklarını kısa zamanda yerine getirmeni sağlayacaktır. Hem de seni zihnen yormayacak ve özgür hissettirecektir... Az da olsa!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Mars ile Satürn karesi, duygularını spontane bir şekilde ifade etmek yerine, daha dikkatli ve ölçülü davranmanı gerektirebilir. Galiba aşkı olduğu gibi yaşama devri sona erdi. Partnerinle birlikte bir düzen kurmanın vakti geldi! Onunla sınırlar belirleyerek kurulacak olan düzen sayesinde huzurlu bir yuva ve sıcak bir aile ortamı sana güç verebilir. Tabii bazı özgürlükler de sınırlanacaktır bu durumda! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…