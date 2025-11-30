Sevgili Yay, bu ayın ilk günlerinde, Merkür’ün Satürn ile oluşturduğu uyumlu üçgen açı seni iş hayatından uzaklaştırabilir. Bir düzen kurmak ve kök salmak seni gerebilir. Bu yüzden kurulu düzenini bozmak ve iş değişikliği yapmak dahi aklında dolaşan fikirler haline gelebilir. Hani 'her şeyi satıp gidiyorum' derler ya, şimdi sen de bunu düşünmeye başlayabilirsin.

Ayın ortasına geldiğimizde ise, Mars'ın Neptün ile oluşturduğu gergin kare açı, bazı projelerde hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalarla karşılaşabileceğini işaret ediyor. Bu dönemde detaylara ekstra dikkat etmek ve enerjini dengede tutmak, başarıyı garantilemek için bir hayli önemli hale gelebilir. Tabii aynı zamanda Satürn'den aldığın güçle uzaklaşma arzunu da besleyebilir. Bakalım gidecek misin, kalacak mısın?

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatına baktığımızda ise, Dolunay’ın etkisiyle kararsızlıkların artabilir. Bu ay İkizler burcunda meydana gelen Dolunay, aklın ile kalbini birbirine düşman edebilir. Sıkı sıkıya bağlandığın bir aşktan bile vazgeçmen konusunda seni destekleyen aklın, kalbini yenmeye hazırlanıyor. Çünkü düzeni değiştirmen şart. Belki partnerini de seninle gelmeye ikna edersin, ne dersin? Birlikte bir maceraya atılırsanız, hem aklın hem kalbin kazanan tarafta yer alabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…