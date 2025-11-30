Sevgili Yay, bu ayın ilk günlerinde, Merkür’ün Satürn ile oluşturduğu uyumlu üçgen açı, iş hayatında bazı değişiklikler yapma arzunu tetikleyebilir. İşteki rutinlerin, belki de bir süredir seni sıkmaya başlamış olabilir ve bu durum, içerisinde bulunduğun düzeni tamamen değiştirme düşüncesini aklına getirebilir. Belki de yeni bir iş, yeni bir yaşam tarzı... Kim bilir? Hani derler ya, 'her şeyi satıp gidiyorum' diye. İşte bu ay sen de bu cümleyi kurabilirsin!

Ayın ortasına geldiğimizde ise gökyüzünde biraz daha hareketli bir döneme giriyoruz. Mars'ın Neptün ile oluşturduğu gergin kare açı, bazı projelerde hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalarla karşılaşabileceğini işaret ediyor. Bu dönemde detaylara ekstra dikkat etmek ve enerjini dengede tutmak, başarıyı garantilemek için bir hayli önemli hale gelebilir. Satürn'ün verdiği güçle, iş hayatından uzaklaşma arzun daha da artabilir. Peki, şimdi ne yapacaksın? İşini bırakıp yeni bir hayata mı yelken açacaksın, yoksa kaldığın yerde devam mı edeceksin? Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…