Sevgili Yay, bu haftanın ilk günlerinde, Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, maddi konuları geniş bir perspektiften görmeni sağlıyor. Belki de yeni bir iş fırsatı kapını çalacak, belki de mevcut işindeki kazançlarını artırmanın yollarını bulacaksın. Her ne kadar elin güçlense de bu süreçte dikkatli de olman gerekiyor. Gözünü kamaştıran büyük fırsatlar yerine, riskleri iyi hesaplayıp dengeli adımlar atmalı, abartılı değil de dengeli olmalısın!

Zira, hafta sonuna doğru meydana gelen Oğlak burcundaki Yeni Ay, para yönetiminde daha disiplinli bir dönemin habericisi. Belki birikim yapmaya, belki yatırım yapmaya karar vereceksin. Ya da uzun vadeli kazanç planları maddi hedeflerini netleştireceksin. Tabii bunun için harekete de geçeceksin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Kova burcuna geçişi ile iletişimin hızlandığını hissedebilirsin. Mesajlaşmalar, sohbetler, ani buluşmalar gündeminde olacak. Lakin her sözde derinlik arayacak, entelektüel çekime odaklanacaksın. Kalbin kadar zihnin de aşka dahil olmasıyla ise karakterini besleyen bir ilişki inşa edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…