Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatında bir hareketlenme olacak gibi görünüyor. Venüs'ün Kova burcuna geçişi ile birlikte, iletişiminin hızlanacağını hissedeceksin. Bu durum, telefonunun mesajlaşma uygulamalarının sürekli bildirimlerle dolup taşmasına, sohbetlerin yoğunlaşmasına ve belki de beklenmedik buluşmaların sıklaşmasına neden olacak.

Ancak bu durum, sadece yüzeyel bir iletişim anlamına gelmiyor. Her sözde, her mesajda derin bir anlam arayışına gireceksin. Basit bir 'Merhaba' bile senin için bir düşünce denizine dönüşebilir. Bu süreçte, entelektüel çekime odaklanacaksın. Yani karşındaki kişiyle sadece kalbin değil, zihnini de paylaşmayı arzulayacaksın.

Bu hafta, aşkı sadece duygusal bir boyutta değil, zihinsel bir boyutta da yaşayacak ve böylece karakterini besleyen, seni daha da geliştiren bir ilişki inşa edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…