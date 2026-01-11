Sevgili Yay, bu hafta gökyüzündeki Merkür ile Jüpiter karşıtlığı, sağlık konularında biraz daha dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Özellikle karaciğerin ve metabolizman üzerinde bu etkileri daha belirgin hissedebilirsin.

Biliyoruz, hayatın tadını çıkarmayı seviyorsun ve bu senin doğan. Ancak bu hafta biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Aşırıya kaçmak ve düzensiz beslenmek, bedenini zorlayabilir. Yani, bu hafta biraz daha hafif yemekler, sade bir beslenme düzeni senin için ideal olabilir. Belki biraz daha sebze ağırlıklı bir menü düşünebilirsin, ne dersin?

Haftanın ortasına geldiğimizde, bu hafif ve sade beslenme düzeninin sana çok iyi geldiğini fark edeceksin. Kendini daha enerjik ve hafif hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…