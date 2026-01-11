onedio
Yay Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ocak - 18 Ocak haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta gökyüzündeki Merkür ile Jüpiter karşıtlığı, sağlık konularında biraz daha dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Özellikle karaciğerin ve metabolizman üzerinde bu etkileri daha belirgin hissedebilirsin.

Biliyoruz, hayatın tadını çıkarmayı seviyorsun ve bu senin doğan. Ancak bu hafta biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Aşırıya kaçmak ve düzensiz beslenmek, bedenini zorlayabilir. Yani, bu hafta biraz daha hafif yemekler, sade bir beslenme düzeni senin için ideal olabilir. Belki biraz daha sebze ağırlıklı bir menü düşünebilirsin, ne dersin?

Haftanın ortasına geldiğimizde, bu hafif ve sade beslenme düzeninin sana çok iyi geldiğini fark edeceksin. Kendini daha enerjik ve hafif hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

