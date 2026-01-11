Sevgili Yay, haftanın ilk günleri, Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı sayesinde, maddi konuları daha geniş bir perspektiften ele alma fırsatı buluyorsun. Bu, belki yeni bir iş fırsatının kapını çalması anlamına geliyor, belki de mevcut işindeki kazançlarını artırmanın yeni ve heyecan verici yollarını bulman anlamına geliyor. Ancak elindeki güç arttıkça, bu süreçte dikkatli olmanın da önemini unutmamalısın. Gözünü kamaştıran ve hızla elde edilebilecek büyük fırsatların cazibesine kapılmak yerine, riskleri iyi hesaplayıp dengeli adımlar atmalısın.

Hafta sonuna doğru Oğlak burcundaki Yeni Ay, para yönetiminde daha disiplinli bir döneme işaret ediyor. Bu, belki birikim yapmaya karar vermen anlamına geliyor, belki de yatırım yapmayı düşünmen anlamına geliyor. Ya da belki de uzun vadeli kazanç planları yaparak maddi hedeflerini netleştireceksin. Tabii bu hedeflere ulaşmak için harekete geçmen gerektiğini de unutmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…