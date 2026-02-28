Karla Karışık Yağmur Yağacak: Meteoroloji 28 Şubat Hava Durumunu Paylaştı

Meteoroloji yeni günün hava durumunu paylaştı. 28 Şubat 2026 hava durumu belli oldu. 5 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan kentler şöyle: Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Samsun

Bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olmak üzere bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı olacağı öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Öte yandan sıcaklıklar bugün mevsim normalleri altında seyredecek.