Karla Karışık Yağmur Yağacak: Meteoroloji 28 Şubat Hava Durumunu Paylaştı
28 Şubat Cumartesi hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Pek çok kentte karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan sıcaklıklar ise ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek.
28 Şubat 2026 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
