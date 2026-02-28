onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Karla Karışık Yağmur Yağacak: Meteoroloji 28 Şubat Hava Durumunu Paylaştı

Karla Karışık Yağmur Yağacak: Meteoroloji 28 Şubat Hava Durumunu Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2026 - 09:11

28 Şubat Cumartesi hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Pek çok kentte karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan sıcaklıklar ise ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

28 Şubat 2026 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

28 Şubat 2026 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji yeni günün hava durumunu paylaştı. 28 Şubat 2026 hava durumu belli oldu. 5 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Sarı kodlu uyarı yapılan kentler şöyle: Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Samsun

Bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olmak üzere bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı olacağı öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Öte yandan sıcaklıklar bugün mevsim normalleri altında seyredecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın