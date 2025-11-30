Sevgili Yay, bu ay romantik hayatında Dolunay'ın büyüleyici etkisiyle kararsızlık rüzgarları esebilir. İkizler burcunda parıldayan Dolunay, zihnini ve kalbini karşı karşıya getirebilir, bir tür duygusal satranç oyunu başlatarak.

Aşkına sıkı sıkıya bağlı olduğun halde, mantığının seni belki de bu aşktan vazgeçmeye yönlendireceği bir döneme giriyorsun. Çünkü hayatındaki düzeni değiştirmen gerekiyor. Ancak bu süreçte unutma ki değişimler korkutucu olabilir, ancak çoğu zaman hayatına yeni ve heyecan verici deneyimler getirirler.

Belki de bu değişim rüzgarını partnerinle birlikte karşılamak, bu yeni döneme birlikte adım atmak sana iyi gelebilir. Kim bilir, belki de birlikte yeni bir maceraya atılmak, hem kalbini hem de aklını tatmin eder. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…