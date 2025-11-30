onedio
Aralık 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
30.11.2025 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yay ve yükselen Yay burçlarının Aralık ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Aralık ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu ay Dolunayın etkisiyle zihinsel enerjin tavan yapacak. Bu durum, bir yandan seni motive ederken, diğer yandan da yoğunlaşan enerji nedeniyle zaman zaman halsizliğe neden olacak. Bir an kendini çok enerjik bir an yorgun ve halsiz hissedebilirsin. Motivasyonundaki dalgalanmalar moralini de bozabilir. 

Bunun en büyük yan etkisi ise bağışıklığında dalgalanmalar olabilir. Bu yüzden beslenmene ekstra dikkat etmeli, sağlıklı besinler tüketmelisin. Takviye gıdalar ve vitamin desteği de aklında bulunsun. Bu konuda elbette hekim önerisi alarak hareket etmelisin. Ancak yılı sağlıkla tamamlamak için her yolu denemeye hazır olmalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

