Sevgili Yay, bu ay Dolunayın etkisiyle zihinsel enerjin tavan yapacak. Bu durum, bir yandan seni motive ederken, diğer yandan da yoğunlaşan enerji nedeniyle zaman zaman halsizliğe neden olacak. Bir an kendini çok enerjik bir an yorgun ve halsiz hissedebilirsin. Motivasyonundaki dalgalanmalar moralini de bozabilir.

Bunun en büyük yan etkisi ise bağışıklığında dalgalanmalar olabilir. Bu yüzden beslenmene ekstra dikkat etmeli, sağlıklı besinler tüketmelisin. Takviye gıdalar ve vitamin desteği de aklında bulunsun. Bu konuda elbette hekim önerisi alarak hareket etmelisin. Ancak yılı sağlıkla tamamlamak için her yolu denemeye hazır olmalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…