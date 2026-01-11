2010 Yılındaki Nokia Siparişi 16 Yıl Sonra Eline Ulaştı
Kaynak: https://www.moneycontrol.com/europe/?...
Libya’da bir telefon satıcısının 2010 yılında verdiği Nokia siparişi, yıllar süren iç savaş ve kaos nedeniyle tam 16 yıl sonra eline ulaştı. Bu teslimat, hem nostaljik bir anı hem de uzun yıllar süren belirsizliğin ilginç bir yansıması oldu.
Bir dönemin ikonik tuşlu Nokia modelleri, günümüz akıllı telefonlarıyla kıyaslandığında artık geçmişten birer hatıra niteliği taşıyor.
