2010 Yılındaki Nokia Siparişi 16 Yıl Sonra Eline Ulaştı

Olay, hem şaşkınlık hem de yıllardır süren istikrarsızlığın gündelik hayata etkilerini gözler önüne serdi.

Sipariş verildiğinde cep telefonu pazarının önde gelen markalarından biri olan Nokia’nın cihazları, 2011’de başlayan iç savaşla birlikte lojistik sorunlar, tıkanan gümrükler ve güvenlik riskleri yüzünden depolarda beklemek zorunda kaldı. Yıllarca akıbeti bilinmeyen telefonlar, sonunda dükkâna ulaştığında esnaf duruma esprili bir şekilde yaklaşarak, “Bunlar telefon mu, yoksa tarihî eser mi?” yorumunu yaptı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede ilgi topladı.