2010 Yılındaki Nokia Siparişi 16 Yıl Sonra Eline Ulaştı

libya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 15:09

Libya’da bir telefon satıcısının 2010 yılında verdiği Nokia siparişi, yıllar süren iç savaş ve kaos nedeniyle tam 16 yıl sonra eline ulaştı. Bu teslimat, hem nostaljik bir anı hem de uzun yıllar süren belirsizliğin ilginç bir yansıması oldu.

Kaynak: https://www.moneycontrol.com/europe/?...
Libya’da bir telefon satıcısının 2010 yılında verdiği Nokia siparişi, ülkedeki uzun süren karışıklıklar nedeniyle tam 16 yıl sonra eline ulaştı.

Olay, hem şaşkınlık hem de yıllardır süren istikrarsızlığın gündelik hayata etkilerini gözler önüne serdi.

Sipariş verildiğinde cep telefonu pazarının önde gelen markalarından biri olan Nokia’nın cihazları, 2011’de başlayan iç savaşla birlikte lojistik sorunlar, tıkanan gümrükler ve güvenlik riskleri yüzünden depolarda beklemek zorunda kaldı. Yıllarca akıbeti bilinmeyen telefonlar, sonunda dükkâna ulaştığında esnaf duruma esprili bir şekilde yaklaşarak, “Bunlar telefon mu, yoksa tarihî eser mi?” yorumunu yaptı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede ilgi topladı.

Bir dönemin ikonik tuşlu Nokia modelleri, günümüz akıllı telefonlarıyla kıyaslandığında artık geçmişten birer hatıra niteliği taşıyor.

Bu ilginç teslimat nostaljik yönünün yanı sıra, Libya’daki uzun süreli çatışmaların ticaret ve günlük yaşam üzerindeki yansımalarını da çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Yıllar süren savaş, sadece can ve mal kayıplarına yol açmakla kalmıyor bazen böyle sıra dışı ve düşündürücü hikayelerle de karşımıza çıkabiliyor.

