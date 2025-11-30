Sevgili Koç, sıkı dur bu ay enerjin tavan yapacak! Mars'ın Oğlak burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında da bir hareketlilik başlıyor. İş temponun arttığı bu dönemde, kas ve eklem bölgelerinde yorgunluk hissetmen ise gayet normal. Ancak unutma, bu enerji akışını dengelemek senin elinde! Düzenli esneme hareketleri ve hafif kardiyo egzersizleriyle bedenini rahatlatabilir, enerjini daha dengeli bir şekilde kullanabilirsin.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Dolunay'ın etkisiyle bir yorgunluk hissi baş gösterebilir. Bu dönemde zihinsel stresin de artması olası. Tam da bu yüzden kısa nefes çalışmaları ve uyku düzenine ekstra özen göstererek hem bedensel hem ruhsal sağlığını koruyabilirsin. Kendine dikkat etmelisin. Yüksek tempoya, enerjiye ve hayatın akışına kapılıp kendini unutmamalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…