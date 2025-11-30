Sevgili Koç, bu ayın büyüleyici İkizler Dolunay'ının etkisi altında, kariyerinde dönüm noktası olacak kararlar almaya hazır ol! Zira ayın ilk günlerinde, ekip içindeki pozisyonunu öne çıkarman ve projelere öncülük etmen gerekecek. Beklenmedik durumlar karşısında içgüdülerini kullanmak, sana hem liderlik hem de üstünlük sağlayacak. Bu dönemde, stratejik düşünme ve hızlı hareket etme yeteneklerin, gelecekteki başarılarının sağlam bir temelini oluşturacak.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür’ün Jüpiter ile oluşturduğu uyumlu açı, finansal durumunda sana yardımcı olacak. Yeni iş fırsatlarını ve projeleri değerlendirirken, mantıklı ve cesur adımlar atmanın tam zamanı. Beklenmedik durumlar karşısında enerjini dengede tutmak, hedeflerine ulaşmanda büyük bir yardımcı olacak. Cesaretini gösterirsen, kısa sürede iş değişikliği yapabilir, maddi ve manevi anlamda daha rahat bir yaşama adım atabilirsin. Bu ayın enerjisi, yeni başlangıçları ve büyük değişiklikleri müjdeliyor. Sadece kendine güven ve cesur adımlar at! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…