30 Euroluk Gümrük Muafiyetinin Kalkmasının Ardından Pek Çok Ürünün Fiyatı Fırladı

Geçtiğimiz günlerde bir süredir düşürülen ve en son kargo ücreti dahil 30 euro olan gümrük muafiyeti de kaldırıldı. Yurt dışından ürün getirmek için pek çok prosedürü karşılamak ve karşılamak ve binlerce lira ücret ödemek gerekiyor. Karara pek çok kişi tepki tepki gösterirken korkulan oldu ve fırsatçılara gün doğdu. Yurt dışı alışverişin neredeyse imkansız hale gelmesiyle TEMU, Aliexpress gibi sitelerde 50 60 lira gibi fiyatlara satılan ürünler yerli sitelerde 2 3 bin liralara satılmaya başladı.