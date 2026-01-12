30 Euroluk Gümrük Muafiyetinin Kalkmasının Ardından Pek Çok Ürünün Fiyatı Fırladı
Geçtiğimiz günlerde bir süredir düşürülen ve en son kargo ücreti dahil 30 euro olan gümrük muafiyeti de kaldırıldı. Yurt dışından ürün getirmek için pek çok prosedürü karşılamak ve karşılamak ve binlerce lira ücret ödemek gerekiyor. Karara pek çok kişi tepki tepki gösterirken korkulan oldu ve fırsatçılara gün doğdu. Yurt dışı alışverişin neredeyse imkansız hale gelmesiyle TEMU, Aliexpress gibi sitelerde 50 60 lira gibi fiyatlara satılan ürünler yerli sitelerde 2 3 bin liralara satılmaya başladı.
Bir modem adaptörünün fiyatı kısa süre içerisinde üç kattan fazla arttı.
TEMU'da 156 liraya satılan bir gözlük yerli bir sitede 3 bin liradan alıcı buluyor.
56 liralık boya kalemine istenen bedel ise ürün ülkeye girince 750 lirayı geçiyor.
59 liralık bir gitar penası ise 2400 lira!
Evlerde yer alan tamir araç gereçlerinde ise 5 kata yakın farklar mevcut.
