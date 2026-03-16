Deterjanın İçine Bir Kaşık Şeker Atın: İnatçı Kirlerden Kurtulmanın En Pratik Yolu Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 08:42

Ev temizliğinde ve kişisel bakımda ezber bozan bir yöntem hızla yayılıyor. Bulaşık deterjanına eklenen bir miktar şeker, hem en zorlu lekeleri söküp atıyor hem de cildi koruyan doğal bir kalkana dönüşüyor. İşte ekonomik ve etkili bu karışımın gizli kalmış faydaları.

Kaynak: https://www.diariouno.com.ar/sociedad...
Mutfaklarda ve temizlik rutinlerinde alışılmışın dışına çıkan yeni bir formül, pratik çözüm arayanların gözdesi haline geldi.

Çoğu kişinin sadece tatlandırıcı olarak bildiği toz şeker, deterjanla birleştiğinde ortaya profesyonel sonuçlar çıkaran bir temizleyici çıkarıyor. Bu ikilinin yarattığı mucizenin arkasında ise şekerin pütürlü yapısı ile sabunun kir çözücü gücü yatıyor. Özellikle ellerine bulaşan boya, yağ veya yapıştırıcı gibi zorlu maddelerle başı dertte olanlar için bu karışım, cildi hırpalamadan derinlemesine temizlik sağlıyor. Şeker taneleri doğal bir peeling etkisi yaratarak gözeneklere yerleşen kirleri fiziksel olarak yerinden sökerken, deterjan bu kirleri çevreleyerek suyla akıp gitmesini sağlıyor.

Bu yöntemin tek avantajı sadece temizleme gücü değil; aynı zamanda deterjanın kurutucu etkisini dengelemesi olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda cildin nem dengesini bozan temizlik ürünleri, şekerle harmanlandığında daha yumuşak bir yapıya kavuşuyor. Şekerin içinde bulunan doğal bileşenler nemi hapsettiği için, yıkama sonrası ellerde oluşabilecek o sert ve gergin his ortadan kalkıyor. Sadece ellerde değil, mutfak eşyalarında da fark yaratan bu uygulama, tencere ve tavalarda zamanla oluşan sarı tabakayı yüzeyi çizmeden temizlemeye yardımcı oluyor. Bu ekonomik ve çevre dostu yöntemi denemek için küçük bir kapta iki ölçek deterjanla bir ölçek şekeri, şeker taneleri tamamen erimeyecek şekilde hafifçe karıştırıp kullanmak yeterli oluyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
