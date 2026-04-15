Meteoroloji'den İstanbul'a 72 Saatlik Kritik Uyarı: Kapı Pencere Açarken Bir Kez Daha Düşünün!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 12:12

İstanbul’a çöl tozları geldi. Sahra Çölü’nden megakente giriş yapan çöl tozları 17 Nisan Cuma gününe kadar İstanbul’u esir alacak. Meteoroloji uzmanları, havadaki partikül yoğunluğunun artması nedeniyle solunum yolu hastalıkları açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Uzmanlar, “Dikkatli olmak gerekiyor” derken açık havada az zaman geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan çöl tozlarının etkisiyle dışarıda mümkün olduğunca az zaman geçirilmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul’a çöl tozları geldi: Cuma gününe kadar megakenti etkisi altına alcak.

Sahra Çölü'nden çöl tozları İstanbul'a giriş yaptı. 15 Nisan Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'u etkisi altına alan çöl tozları, 17 Nisan Cuma günü kenti terk edecek. Çöl tozlarıyla ilgili uzmanlardan uyarı geldi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yüksek basınç ve rüzgarın etkisiyle taşınan tozların atmosferin farklı katmanlarında asılı kaldığını belirtti. Toros, 'İstanbul bugünden itibaren 3 gün boyunca çöl tozunun etkisi altına girecek. Cuma günü etkisini yitirmeye başlayacak ve Marmara Bölgesi'nden Türkiye'nin diğer şehirlerine gidecek. Bu süreçte çöl tozu araçların üzerinde ve yüzeylerde görülebilir' dedi.

Kapı, pencere açarken dikkat! "Açık havada uzun süre kalınmamalı."

Toz taşınımı sadece gökyüzünü sarı ve turuncu renklerine çevirmeyecek; araçların ve camların üzerinde ince bir tabaka oluşturacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, çöl tozunun etkili olduğu günlerde dışarda az vakit geçirilmesi gerektiğini belirtti. Solunum yolu hastalıkları, yaşlılar, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olacağına dikkat çeken Özdemir, şöyle konuştu:

 'Çöl tozunun etkili olduğu günlerde astım ve KOAH hastaları başta olmak üzere yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekiyor. Çöl tozları migren, göz enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu dönemde mümkün olduğunca açık havada uzun süre kalınmaması gerekiyor.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
