Meteoroloji'den İstanbul'a 72 Saatlik Kritik Uyarı: Kapı Pencere Açarken Bir Kez Daha Düşünün!

Toz taşınımı sadece gökyüzünü sarı ve turuncu renklerine çevirmeyecek; araçların ve camların üzerinde ince bir tabaka oluşturacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, çöl tozunun etkili olduğu günlerde dışarda az vakit geçirilmesi gerektiğini belirtti. Solunum yolu hastalıkları, yaşlılar, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olacağına dikkat çeken Özdemir, şöyle konuştu:

'Çöl tozunun etkili olduğu günlerde astım ve KOAH hastaları başta olmak üzere yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekiyor. Çöl tozları migren, göz enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu dönemde mümkün olduğunca açık havada uzun süre kalınmaması gerekiyor.”